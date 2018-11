Zorgpremie flink omhoog, maar niet zoveel als ministerie voorspelde

De zorgpremie gaat volgend jaar minder omhoog dan de 10 euro per maand die het ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Hoeveel die wel omhoog gaat, verschilt sterk per verzekeraar.

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit de bekendmaking van de premies van CZ (vrijdag), en Menzis en VGZ (zaterdag), drie van de vier grootste zorgverzekeraars en samen goed voor ruim 9,5 miljoen verzekerden. Het gaat om de premie voor de standaard basisverzekering. Dus zonder aanvullend pakket voor bijvoorbeeld fysiotherapie, en met een eigen risico van 385 euro.

Die van CZ stijgt het hardst, de premie gaat 8,55 euro per maand omhoog: van 116,25 naar 124,80 euro per maand. Dat is een stijging van 7,4 procent. VGZ stijgt 4,75 euro, naar 120,95 euro. Bij Menzis is de toename het kleinst, van 119 naar 122 euro.

Reserves

Om een verdere verhoging te voorkomen, moeten de verzekeraars een flinke greep doen in hun reserves. CZ legt 97 miljoen euro bij, VGZ 90 miljoen en Menzis 50 miljoen.

Verzekeraars bieden hun premies al jaren onder de kostprijs aan, zij maken er verlies op. Het geld dat ze te weinig binnenkrijgen, vangen ze op met hun reserves. Maar die buffers zijn niet eindeloos, waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eerder deze maand. De solvabiliteit – het vermogen om tegenvallers te kunnen opvangen – daalde afgelopen jaar bij de zorgverzekeraars van 155 naar 140 procent. Daarmee komen ze dichtbij het in Europese regels verplicht vastgestelde solvabiliteitspercentage.

Dat betekent dat de verzekeraars niet lang meer kunnen bijspringen, wat zal inhouden dat de premies verder stijgen.

Spannende keuzes

Daar komt bij dat ook de zorgkosten alleen maar verder zullen toenemen: van zo’n 77 miljard dit jaar, tot ongeveer 90 miljard in 2023. Dat komt doordat de vergrijzing hard toeslaat: er komen meer ouderen, die ook nog eens ouder worden dan voorheen. Zij zullen vaker met (meerdere) chronische ziektes kampen. Daarbij stijgen de lonen van zorgverleners, en worden medicijnen en andere behandelingen steeds duurder. Om de zorgkosten betaalbaar te houden, ‘moet je soms keuzes maken die spanning opleveren’, zegt CZ-bestuursvoorzitter Van der Meeren in een persbericht. ‘Er komt nu alleen maar meer bij, we moeten ook afscheid durven nemen van oude structuren en behandelingen.’

Verschillen behoorlijk groot

De verschillen in stijging zijn behoorlijk groot bij de premies die tot nu toe bekend zijn gemaakt. Zorgverzekeraar DSW was een week na Prinsjesdag de eerste die de nieuwe premie bekendmaakte. Daar neemt de premie 4,50 euro toe, tot 112 euro per maand. Nationale Nederlanden steeg 9,02 naar 128,60 euro. Ook Ohra en Stad Holland kosten volgend jaar ongeveer 9 euro meer per maand.

Vanaf maandag, als alle premies bekend zijn, kunnen verzekerden tot eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar deden ruim één miljoen mensen dat. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt bleek dat 9,8 miljoen vorig jaar een vergelijkbare, goedkopere basisverzekering hadden kunnen afsluiten, als zij niet waren blijven zitten.