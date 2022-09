Zorgpremie DSW met bijna een tientje per maand omhoog, graadmeter voor andere verzekeraars

Een basisschoolleerling op de stoel in een speciale tandartsbus. Beeld ANP

DSW maakt elk jaar verreweg als eerste de nieuwe zorgpremie bekend, traditioneel een week na Prinsjesdag. De andere zorgverzekeraars volgen over anderhalve maand, uiterlijk 12 november moeten alle premies bekend zijn.

De premie van DSW komt (op 1 euro na) precies uit op het jaarbedrag van 1.650 euro dat het ministerie voorziet voor 2023. Bovendien geldt de premie van DSW de afgelopen jaren als een prima graadmeter voor wat de andere verzekeraars bekend gaan maken; het maandbedrag van de Schiedamse verzekeraar schommelt de afgelopen jaren rond de gemiddelde premie.

Met de forse premiestijging van komend jaar meegerekend zijn consumenten straks ruim 500 euro per jaar meer kwijt dan in het jaar 2015. De zorgkosten stijgen dan ook snel: door dure medicijnen, nieuwe technieken, een grotere zorgvraag van een vergrijzende bevolking, maar vooral ook door de hogere lonen van zorgmedewerkers. Loonkosten voor de ruim 1 miljoen zorgmedewerkers zijn met afstand de belangrijkste uitgavenpost in de zorg.

Reserves

De stijging is ook stevig omdat DSW nauwelijks nog reserves kan inzetten om de prijsverhoging te beperken. Met het omkeren van de spaarpot weet DSW de premiestijging dit jaar met niet meer dan 2 euro per maand te dempen, schrijft de organisatie in een persbericht.

In een interview met de Volkskrant vandaag keert bestuursvoorzitter Aad de Groot van DSW zich tegen het Integraal Zorgakkoord dat vele partijen in de zorg, onder wie de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars, onlangs sloten. Volgens De Groot zal het akkoord leiden tot de sluiting van regionale ziekenhuizen, en tot inperking van de keuzevrijheid en solidariteit in de zorg.

Met name het voornemen om de vrije artsenkeuze lastiger te maken door de vergoeding voor zorgverleners zonder contract met een verzekeraar naar beneden bij te stellen, vindt De Groot een slecht idee. ‘De praktijk zal zijn dat zorgverzekeraars gaan roepen: jij bevalt me niet, jij bent wat duurder, ik heb niet genoeg zicht op jou: dus, geen contract tenzij je tekent bij het kruisje. De machtsbalans slaat dan door naar de zorgverzekeraars, terwijl je een zeker evenwicht moet hebben. (...) Dit gaat allemaal ten koste van de keuzevrijheid van de patiënt. Alleen welgestelde patiënten kunnen het zich dan nog veroorloven een niet-gecontracteerde arts te kiezen.’