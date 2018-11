Zorgondernemer, ‘een leuk spelletje’

Loek Winter was eind 2013 de redder van het Slotervaartziekenhuis, dat toen door financiële problemen ten onder dreigde te gaan. Hij bracht het ziekenhuis onder in de MC Groep, dat al eigenaar was van de IJsselmeerziekenhuizen.

Loek de Winter, rechts, en Willem de Boer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De afgelopen jaren groeide Winter met zijn zakenpartner Willem de Boer uit tot de grootste ondernemers in de zorg. Ondernemen in die branche is ingewikkeld. Want ziekenhuizen mogen geen winst uitkeren. Zorgondernemer Winter zei in interviews altijd dat het hem ook niet om de winst te doen was. Natuurlijk, hij was geen filantroop, maar het ging hem om rendement op de lange termijn. ‘Ik vind dit gewoon een leuk spelletje. Proberen het goed te doen voor zo min mogelijk geld. Het is een lange weg met beperkte opbrengsten’, zei hij in 2016 tegen de Volkskrant.

Bovendien zijn er andere manieren waarop een ondernemer in de zorg toch geld uit een ziekenhuis kan halen, bijvoorbeeld door als eigenaar een lening aan het ziekenhuis te verstrekken tegen een aantrekkelijke rente. Dat deden Winter en zijn partner De Boer ook. Bij het IJsselmeerziekenhuis gaat het om 5 miljoen euro, blijkt uit de laatste jaarrekening. Probleem is alleen dat bij een faillissement van het ziekenhuis ze ook direct persoonlijk financieel geraakt worden. Dat is door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen ook gebeurd. Winter en De Boer zijn schuldeisers van de omgevallen ziekenhuizen.

Maar er zijn ook nog andere manieren om te verdienen aan een ziekenhuis, schimmiger, waarbij belangenverstrengeling een rol speelt. Bijvoorbeeld door een ziekenhuis opdrachten te laten verstrekken aan bedrijven, waaraan je zelf gelieerd bent of een indirect financieel belang in hebt. Of door ook privé-eigenaar te zijn van het vastgoed waarin een zorginstelling zit.

Dat zou volgens Follow The Money mogelijk aan de hand zijn bij de inkoop van een duur kankermedicijn uit Duitsland, dat in Nederland niet meer werd vergoed door de zorgverzekeraars vanaf 2017. Toch bleven de IJsselmeerziekenhuizen het medicijn inkopen bij het Duitse bedrijf, mogelijk vanwege de zakelijke belangen van Winter en de directeur van het ziekenhuis. Die hadden samen een Nederlandse tak van het Duitse bedrijf opgericht, in de hoop dat meer ziekenhuizen dit medicijn zouden inslaan.

De curatoren van het ziekenhuis onderzoeken nu of er hier sprake is van belangenverstrengeling en dus of Winter hier persoonlijk beter van is geworden en het ziekenhuis zo benadeeld is.

Het is niet de eerste keer dat er rond Winter en De Boer opmerkelijke transacties opduiken. Zo onthulde NRC Handelsblad afgelopen zomer dat er jaarlijks tonnen vanuit de ziekenhuizen werden betaald aan het bedrijfje Cashcure van een zakenpartner van Winter en De Boer. Een andere oprichter van dit bedrijfje was tevens manager finance & control in de ziekenhuizen, en dus verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen aan Cashcure.

Daarnaast waren de ziekenhuizen en de andere bedrijven van Winter en De Boer ondergebracht in ingewikkelde structuren met een kerstboom aan vennootschappen, wat niet echt bijdroeg aan het gevoel dat er transparant werd ondernomen in de zorg.