Zorgminister Curaçao onder vuur om promoten van ineffectief medicijn tegen covid-19

Een ambulance bij het ziekenhuis in Willemstad, Curaçao. Beeld ANP

‘Het door u, niet alleen als verantwoordelijke minister maar ook als arts, propageren van het gebruik van niet-effectieve middelen is zeer ernstig’, aldus de medici maandag in een brief aan de bewindsvrouw. Onder de ondertekenaars zijn de voorzitter van de vereniging van medisch specialisten en een viroloog.

In een interview stelde Pietersz-Janga dat in het buitenland de effectiviteit van ivermectine als geneesmiddel voor covid-19 is bewezen. De medici noemen dit ‘pertinent onjuist’. Met deze en andere uitspraken is de minister in hun ogen bezig de publieke gezondheidszorg op het Caribische eiland te ondermijnen.

Pieters-Janga is lid van MFK, de partij van regeringsleider Gilmar Pisas, die in maart de verkiezingen op Curaçao won. De nieuwe regering trad aan toen de vorige net was begonnen om, met Nederlandse hulp, een grote campagne voor het vaccineren tegen covid-19 op gang te brengen.

Niet gevaccineerd

Premier Pisas heeft die campagne steeds expliciet gesteund. De minister van Gezondheidszorg echter liet kort na haar aantreden al doorschemeren zichzelf niet te laten vaccineren en weigerde haar schouders onder de inentingsstrategie te zetten. Intern heeft dit de afgelopen maanden naar verluidt al tot grote frustraties bij ambtenaren en artsen geleid.

In een recent tv-interview wilde de minister opnieuw de vaccinatiecampagne niet uitdrukkelijk steunen. Behalve dat zij zich lovend uitliet over ivermectine, gaf zij niet-gevaccineerden ook de raad om vitaminen te slikken en zich te richten op een gezonde levensstijl. Juist daarvoor hebben veel Curaçaoënaars de financiële middelen niet.

Strijd met antivaxers

Op de artsenbrief heeft Pietersz-Janga nog niet gereageerd. De strijd met antivaxers op het eiland is begin deze week ook op een andere manier geëscaleerd. Op het internet circuleerde een spraakbericht van een man die liet weten dat premier Pisas, ex-premier Eugene Rhuggenaath en overheidsepidemioloog Izzy Gerstenbluth de dood verdienen omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor de coronadoden die tot nu toe zijn gevallen. Maandag zou een 62-jarige man zich vrijwillig bij de politie hebben gemeld, na aangifte van onder anderen Pisas en Gerstenbluth.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is op Curaçao al enige tijd aan de relatief lage kant. Het aandeel volledig gevaccineerde volwassenen is met circa 75 procent vrij hoog. Het aantal beperkende maatregelen is inmiddels flink afgeschaald. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het economisch belangrijke toerisme weer is opgeveerd.

Volgens de medici die kritiek uiten op minister Pietersz-Janga dreigt haar beleid flinke ‘sociaal-economische gevolgen’ te hebben. Curaçao liet aanvankelijk ‘gezondheid’ prevaleren boven ‘economie’. Maar premier Pisas heeft diverse malen duidelijk gemaakt dat voor de bevolking van gezondheid in de brede zin des woords geen sprake kan zijn op een eiland waar de economie met maar liefst 20 procent krimpt en de werkloosheid steil oploopt.