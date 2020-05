Zorgmedewerkers zitten nog zonder, maar volgens het Landelijk Consortium zijn er genoeg mondkapjes

Een winkel in Amsterdam verkoopt mondkapjes voor 9 euro per stuk. Beeld ANP

‘Het magazijn is daar, de spullen liggen er.’ Volgens Rob van der Kolk van het LCH, dat de landelijke distributie en inkoop van beschermingsmateriaal regelt, is het nergens voor nodig dat zorgpersoneel zonder mondkapjes rondloopt. ‘Er is genoeg voor de zorg. Tegen goede prijzen’, benadrukte hij donderdag tijdens de briefing in de Tweede Kamer. De mededeling verbaasde de aanwezige Kamerleden. Want wie zijn dan de zorgmedewerkers die hun blijven mailen over de tekorten?

Ook Hans Buijing, bestuurder bij werkgeversorganisatie Zorgthuisnl, met 182 aangesloten zorginstellingen, kon de woorden moeilijk geloven. Woensdag had hij nog op aanvraag van ministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn een overzicht naar het ministerie gestuurd van verschillende zorginstellingen die kampen met tekorten. ‘Sommige krijgen te weinig, sommige zelfs helemaal niets. Zeker een kwart geeft dat aan. Ik kan dat niet rijmen met wat ik uit Den Haag hoor.’

Ook op de werkvloer merken nog lang niet alle medewerkers iets van een oplossing. ‘Een papieren Haagse werkelijkheid’, noemt Jacek Magala, woordvoerder van verpleegkundigenbrancheorganisatie V&VN, de boodschap van het consortium dan ook. ‘Wij krijgen nog steeds heel veel meldingen van mensen die met onvoldoende bescherming werken.’

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie dat zorgmedewerkers die onzeker zijn over hun veiligheid in gesprek moeten met hun werkgever. Biedt dit geen oplossing, dan kunnen ze het melden bij de inspectie.

Wisselende signalen

Vanuit Den Haag klinken ondertussen steeds wisselende signalen over de schaarste. Hoewel tijdens de Kamerbriefing werd verkondigd dat er genoeg materiaal is en de inkoop van chirurgische mondmaskers zelfs ‘vervijfvoudigd kan worden’, zei minister De Jonge eerder deze week nog dat er onvoldoende materiaal is om contactberoepen als kappers te voorzien.

Een ding is wel duidelijk: de zorg heeft voorrang. Maar vooral kleinere zorginstellingen zouden moeite hebben om voldoende materiaal te krijgen. Volgens het ministerie weten ze soms het landelijk verdeelpunt niet te vinden. Maar ook als dat wel lukt, krijgen de instellingen lang niet altijd voldoende, zegt Buijing. ‘Een zorgbedrijf meldde dat het 1.500 maskers bestelde en er maar 200 kreeg.’

Toch verloopt het proces volgens inkoper en distributeur LCH soepel. Inmiddels is er een website geopend waarop zorginstellingen hun bestelling kunnen doorgeven. Iedereen die ervoor in aanmerking komt, kan zich er melden.

Onder de prognose

In totaal heeft het LCH 4,1 miljoen medische FFP2-mondmaskers, 18,6 miljoen chirurgische mondkapjes, bijna 13 miljoen handschoenen en 1,1 miljoen jassen en schorten geleverd sinds de oprichting zes weken geleden. Daarmee zit het consortium nog flink onder de prognose van het benodigde materiaal in de Nederlandse zorg. Alleen al per week zouden er bijvoorbeeld bijna 4 miljoen FFP2-maskers nodig zijn.

Toch zijn er genoeg mondmaskers, omdat instellingen zelf ook voorraden hebben en zelf inkopen, zegt Ernst van Koesveld, directeur-generaal langdurige zorg van het ministerie. ‘Wat wordt geleverd door het LCH komt daar extra bovenop, het is een aanvulling’, zei hij tijdens de Kamerbriefing.

Dat is opvallend, omdat het idee van het landelijk inkooppunt juist was dat alles centraal zou verlopen. Op 17 maart schreef toenmalig minister Bruno Bruins dat medische hulpmiddelen voor onbepaalde tijd centraal gedistribueerd zouden worden. Iedereen diende zich daaraan te houden.

Veel zorginstellingen hebben dat gedaan, maar zitten nu zelf zonder. ‘Wij hebben te horen gekregen: als partijen zich melden met aanbod, geef het door aan het LCH’, zegt thuiszorgbestuurder Buijing. ‘We hebben inmiddels zelf ook al vijf partijen doorverwezen naar het consortium.’

Mantelzorgers

Intussen bereidt het ministerie van Volksgezondheid zich voor op een verdere uitbreiding van de levering van beschermingsmateriaal. Binnenkort moeten ook mantelzorgers beschikking krijgen over mondkapjes. Daarvoor moet nog wel een speciale distributielijn worden opgezet.

De hoop is dat voor die tijd de huidige problemen zijn opgelost. Buijing: ‘Ik zou graag wensen dat we deze discussie achter ons kunnen laten. Dat zorgpersoneel niet langer hoeft te vragen: kan ik veilig aan het werk vandaag? Dat stadium hebben we nog niet bereikt.’