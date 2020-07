Zorgmedewerkers willen voorrang bij coronatests nu wachttijden oplopen

GGD test zorgpersoneel in Middelharnis in een mobiele testunit, die in mei rondtrok om onder anderen zorgmedewerkers op de parkeerplaats van hun instelling te laten testen. Beeld Arie Kievit

De wachttijden voor een test lopen in delen van het land snel op, onder meer in Noord-Brabant en Zeeland. Het kan dagen duren voordat de uitslag van een test bekend is, en al die tijd kunnen zorgmedewerkers niet aan de slag in de (corona)zorg. Onbestaanbaar, vinden de drie zorgorganisaties.

Verzorgenden en verpleegkundigen staan in nauw contact met patiënten en cliënten voor wie het virus het gevaarlijkst is. Bovendien is er al een personeelstekort. ‘Als je dan honderd zorgmedewerkers een dag extra thuis houdt, gaan veel uren verloren’, zegt Michel van Erp van Nu’91.

Dat voorrang voor zorgpersoneel oneerlijk zou zijn voor andere vitale beroepsgroepen zoals leraren, vindt Van Erp onzin. ‘Je kunt de essentiële rol van zorgmedewerkers in de coronacrisis niet gelijkstellen aan welke beroepsgroep dan ook.’ Actiz staat er genuanceerder in: testvoorrang zou moeten gelden voor alle vitale beroepen, als de gemaakte tijdsafspraken niet kunnen worden nagekomen.

Het testprobleem speelt vooral voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben hun eigen testcapaciteit, en kunnen dus hun personeel snel controleren op het virus. Ook de grote (ouderen)zorgorganisaties hebben vaak zelf testcapaciteit ingekocht. Personeel in kleinschalige wijk- of verpleeghuiszorg moet gewoon de GGD bellen voor een afspraak.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het belangrijk is dat iedereen snel wordt getest. ‘Dan is voorrang voor werknemers in de zorg niet nodig.’ Over de langere wachttijd zegt het ministerie: ‘Ons beeld is dat dat tijdelijk is, door de snelle stijging van het aantal testaanvragen. Er wordt hard aan gewerkt om die wachttijd weer snel naar beneden te krijgen.’

Record

Bij de GGD’s werd afgelopen week record op record gebroken. Vorige week werd bekendgemaakt dat veel te weinig mensen zich lieten testen: slechts 12 procent van iedereen met klachten. Dat tij lijkt nu gekeerd. Afgelopen donderdag waren 19.456 afspraken gemaakt voor een coronatest - het hoogste aantal sinds 1 juni. Op woensdag werd het record ook al gebroken, met 17.368 testen. Vorige week lag het aantal testen per dag nog rond de 13 duizend.

Deze toename zorgt ervoor dat niet iedereen direct kan worden getest. Landelijk is de capaciteit nog voldoende, maar in verschillende regio’s duurt het steeds langer voordat er plek is in een teststraat. Bij zeker vijf GGD’s konden op donderdagmiddag pas voor zaterdag afspraken worden gemaakt. Alleen wie bereid is ver te reizen kan binnen één dag terecht. Het gaat om de GGD’s Hart voor Brabant, Brabant Zuid-Oost, Flevoland, Amsterdam en Kennemerland. Ook in Rotterdam en Zeeland is het druk.

Meerdere GGD’s hebben de hulp ingeroepen van de ANWB Alarmcentrale en SOS. De ANWB verleent ‘hand- en spandiensten’. Onder meer in Zeeland doen ANWB-medewerkers het bron- en contactonderzoek.

Capaciteit

In Brabant vormt vooral de capaciteit op de testlocaties een probleem. ‘Iedereen die op donderdag belde, kon in Eindhoven pas op zaterdag terecht, in de teststraat in Eersel was nog wel plek, zegt een GGD-woordvoerder. Bij het bron- en contactonderzoek is het rond Eindhoven nog rustig. Hoewel er veel getest wordt, is het aantal positieve testen nog relatief laag.

In Rotterdam, waar het aantal bevestigde besmettingen afgelopen week snel is opgelopen, dreigt juist het vervolgonderzoek vertraging op te lopen. ‘Op dit moment lukt het ons nog om binnen 24 uur het bron- en contactonderzoek op te starten. Maar de capaciteit staat onder druk’, zegt een woordvoerder van de GGD Rotterdam Rijnmond.

Ruim de helft van de afgelopen week positief getesten was tussen de 20 en de 50 jaar. Daarvoor maakte die leeftijdscategorie maar een derde van de bevestigde besmettingen uit. Dit wil niet per se zeggen dat er nu meer 50-minners besmet raken: in maart en april werden vooral ernstig zieken getest, die vaak ouder waren.