Zorgmedewerkers moeten ook na contact met coronapatiënt gewoon doorwerken

In het Leidse ziekenhuis LUMC wordt een isolatiekamer gereedgemaakt voor het geval een coronapatiënt moet worden opgenomen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Pas als de zorgmedewerkers ook maar ‘de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie’ krijgen, moeten ze thuisblijven en contact opnemen met de bedrijfsarts. De nieuwe afspraken zijn volgens de organisaties verantwoord, omdat zolang medewerkers vrij van klachten zijn, zij geen besmettingsgevaar vormen voor collega’s of patiënten.

Het aantal besmettingen in Nederland steeg gisteren van 38 naar 82; twee van de 44 nieuwe patiënten zijn in een ziekenhuis opgenomen. Zeker twee ziekenhuizen besloten de afgelopen dagen complete afdelingen te sluiten en het personeel twee weken naar huis te sturen omdat bij een patiënt of een medewerker het virus was aan­getroffen en zij niet goed wisten hoe te handelen in zo’n geval.

Toch al personeelstekort

Maar de zorg – waar het vanwege het personeelstekort toch al passen en meten is met de beschikbare zorgverleners – dreigt vast te lopen als steeds meer afdelingen zouden sluiten. ‘Natuurlijk is er niets veiliger dan iedereen die met een coronapatiënt in contact is geweest naar huis te sturen’, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, waar vorige week de eerste Nederlandse coronapatiënt werd opgenomen. ‘Maar dan wordt het beslag op de zorg te groot. Wij behandelen onze medewerkers nu als iemand die in Noord-Italië is geweest. Tenzij iemand klachten krijgt, beschouwen we ze als niet-geïnfecteerd.’

Dat is, geeft Berden toe, een verschuiving naar ‘een minder veilige oplossing’ voor de medewerkers, maar noodzakelijk omdat het ‘belangrijk is dat een ziekenhuis voldoende capaciteit houdt’. ‘Het zou best eens kunnen dat de sluiting van een ic-afdeling meer schade aanricht dan de problematiek die coronapatiënten ervaren.’

De richtlijn geeft ook aan welke ­medewerkers wanneer moeten worden getest op het coronavirus. Ziekenhuizen moeten daar terughoudend in zijn, omdat er schaarste ontstaat aan reagentia, de stoffen die nodig zijn om een coronatest te kunnen uitvoeren. Ziekenhuizen hebben in principe de vrijheid om zelf te bepalen bij wie ze het nodig vinden een test te doen, zegt een woordvoerder van de NVZ. ‘Maar er zijn ziekenhuizen die constant aan het testen zijn, en dat is ook weer niet de bedoeling.’

Volgens ziekenhuisbaas Berden nadert de crisis een kantelpunt, omdat de zorg nu al tegen de grenzen aanloopt van wat ze aan coronagerelateerde problemen kan behappen. Op een gegeven moment ‘zullen we niet meer energie moeten stoppen in het opsporen van alle gevallen, maar in het beperken van de gevolgen’.

Inhaaleffect

De ruime verdubbeling van corona-gevallen in Nederland is deels een ­gevolg van het ‘inhaaleffect’, zei minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gisteren in de Kamer. 69 van de 82 patiënten hebben het virus in het buitenland opgelopen of zijn besmet door iemand die daar is geweest. Van de overige dertien is de besmettingsbron onbekend. Extra maatregelen zijn vooralsnog niet nodig, volgens Bruins.

Maar uit een verslag van een bijeenkomst afgelopen dinsdag, waarover RTL Nieuws bericht, blijkt dat vergaande besluiten – zoals het verbieden van evenementen en beperkende maatregelen op stations en vliegvelden – mogelijk niet ver weg meer zijn. Dat alles om te voorkomen dat de verspreiding een verdere vlucht neemt: wanneer 1.000 tot 1.200 mensen in speciale isolatiekamers in het ziekenhuis zouden moeten worden opgenomen, ‘liggen alle bedden vol en is het ver­plegend personeel op’.