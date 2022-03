Zorgen over veiligheid kerncentrales in Oekraïne

De kerncentrale van Tsjernobyl in 1986. Beeld Getty

Sinds dinsdag krijgt het internationale atoomagentschap IAEA geen automatische stralingsgegevens meer uit Zaporizhzhia, waar 6 van Oekraïnes 15 kerncentrales staan. Het is, bij elkaar, de op één na grootste kerncentrale in Europa. Donderdag verloor men bovendien de gegevensstroom van een tweede locatie in het zuiden van het land, waar nog eens drie centrales staan, zo meldde het agentschap in de update die het sinds het uitbreken van de oorlog dagelijks verstuurt.

Technische problemen, niets te maken met de militaire operaties door Rusland, stelde het Oekraïense staatsagentschap voor nucleaire zaken. Maar het voorval tekent de grote zorgen die experts hebben over de kerncentrales in het land.

Goed koelen

Volgens Jan Leen Kloosterman van de TU Delft is lastig in te schatten hoe goed de Oekraïense centrales – naar Russisch ontwerp – bestand zijn tegen de oorlog. ‘Van de centrale in Borsele, en andere moderne westerse reactoren, weten we dat ze beschermd zijn tegen de inslagen van vliegtuigen. Van de reactoren in Oekraïne ken ik de constructie niet en ik ken ook de kracht niet van de bommen die erop terecht kunnen komen’, zegt hij.

En niet alleen een directe bominslag is bedreigend. ‘Het belangrijkste bij elke kernreactor is dat je ze goed blijft koelen’, zegt Kloosterman. De kernsplijtreactie zelf kun je weliswaar vrijwel meteen stilleggen, maar de brandstof blijft ook daarna nog weken zodanig radioactief en heet, dat je continu moet koelen. Anders kan de brandstof smelten en lekt de radioactiviteit mogelijk naar buiten.

Koeltorens in het landschap bij Zaporizhzhia, waar 6 van Oekraïnes 15 huidige kerncentrales staan. Beeld Getty

Voor dat koelen is stroom nodig. Als de verbinding met het elektriciteitsnet verbroken wordt, hebben reactoren daarom dieselaggregaten als noodvoorziening. ‘Vaak is er voor een paar dagen diesel op voorraad’, zegt hij. Maar of de levering van verse diesel in oorlogstijd niet hapert, is lastig te voorspellen. Vandaar dat het IAEA in zijn updates ook meldt of er rond de centrales verhoogde stralingsniveaus zijn gemeten. Tot nog toe is dat bij geen enkele Oekraïense reactor het geval.

Kernramp

Tegelijk speelt de kwestie Tsjernobyl, de plek van de grootste ramp met kernenergie uit de menselijke geschiedenis, eveneens in Oekraïne. De ontploffing daar, in 1986, kostte dertig mensen direct het leven, vooral door acute stralingsziekte. Het uiteindelijke dodental kwam vermoedelijk duizenden hoger uit ten gevolge van kanker veroorzaakt door blootstelling aan de straling. Zelfs nu, ruim 35 jaar later, is het nog verboden zonder toestemming de zogeheten vervreemdingszone rond de centrale in te lopen. Al is de dosis van de achtergrondstraling in het gebied inmiddels nog maar enkele procenten van de waarden kort na de ramp.

Juist op die historische plek nam Rusland vorige week na gevechten de controle over het reactorrestant over. Daar wordt nog altijd gewerkt aan het opschonen van het aanwezige radioactieve materiaal. ‘Zo lang de beschermende koepel intact blijft, blijft de radioactiviteit die daarin opgesloten ligt ook binnen’, zegt Kloosterman. ‘Bij een zware inslag is het denkbaar dat er opnieuw radioactief materiaal vrijkomt’, zegt hij. Vooralsnog is ook in die omgeving door waarnemers geen verhoogde stralingsdosis gemeld.

Vrijwilligers stellen zich in Enerhodar op tegenover Russische militairen bij de weg naar Zaporizhzhia, waar Oekraïense kerncentrales staan. Beeld Gemeente Enerhodar

Zelfs bij het zwartste scenario, bij een of meerdere reactoren, zijn de risico’s voor Nederland laag, zegt stralingsexpert Lars Roobol van het RIVM. ‘Mocht het mislopen, dan is dat voor mensen op kortere afstanden een catastrofe. Wat de stralingsrisico’s voor Nederland betreft, is Oekraïne ver weg’, zegt hij. ‘Toen de ramp bij Tsjernobyl plaatsvond, was de extra straling hier vergelijkbaar met wat je normaliter in een paar weken aan natuurlijke straling te verwerken krijgt wanneer je buiten of thuis bent.’