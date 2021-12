Zorgen over persvrijheid na juridische overwinning Meghan Markle op Britse tabloid

Meghan Markle bij het Global Citizen Live concert in New York in 2021. Beeld REUTERS

‘Dit is niet alleen een overwinning voor mij, maar voor iedereen die bang is geweest om op te komen voor wat juist is,’ zo begon de verklaring die de 40-jarige actrice en echtgenote van prins Harry publiceerde nadat drie Britse beroepsrechters haar gelijk hadden gegeven. Voor de hertogin en haar man is het een grote zege op de tabloids die ze verafschuwen.

Terwijl gejuich opging in Californië, waar het fameuze echtpaar resideert, was er in Londen verbazing over de uitspraak. The Mail on Sunday had sterke aanwijzingen dat het openbaar worden van de brief deel uitmaakte van een publiciteitsoffensief van Meghan en dat het altijd haar bedoeling was dat die op straat kwam te liggen. Vrienden van de hertogin zouden het roddelblad People getipt hebben over de inhoud van de brief en ook Omar Scobie, haar officieuze woordvoerder en biograaf, was op de hoogte gesteld. Het gaat om een emotionele brief van Meghan aan vader Thomas, met wie ze een slechte relatie heeft.

In hun arrest hebben de rechters met zoveel woorden gesteld dat het aan Meghan is om te bepalen wat er met de brief gebeurt en hoe deze in de publiciteit komt. De vooraanstaande media-advocaat Mark Stephens zei in een reactie dat deze uitspraak beroemdheden meer controle geeft over hoe ze in de publiciteit komen. In Groot-Brittannië, althans. In de Verenigde Staten, waar de vrijheid van pers en meningsuiting in de grondwet is verankerd, kunnen media de door Thomas Markle gelekte brief zonder probleem publiceren.

Geheugenverlies

Opmerkelijk is dat het nooit tot een echt proces tussen Meghan en The Mail on Sunday is gekomen. De hertogin koos voor een verkorte juridische procedure waarin geen getuigen worden gehoord in de rechtszaal, iets wat de krant juist wel wilde. De krant had bijvoorbeeld vragen willen stellen over haar geloofwaardigheid. Zo beweerde Meghan dat ze niet heeft meegewerkt aan Scobie’s boek Finding Freedom. Dat bleek later wel zo te zijn. De rechters noemde dit ‘een ongelukkig geval van geheugenverlies’.

Conservatieve politici vinden dat de rechters op de stoel van de wetgever zijn gaan zitten door in wezen nieuwe privacywetgeving op te stellen. Ministers zoeken nu naar manieren om de balans tussen de persvrijheid en het recht op privacy te herstellen. The Mail on Sunday overweegt om in beroep te gaan bij de Supreme Court, het Britse Hooggerechtshof. Maar het is onzeker of deze zaak daar wordt toegelaten. Het enige alternatief zou zijn om het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in te schakelen. Dat zou een flinke stap zijn voor een eurosceptische krant.