Zorgen om hoogbejaarde politici in Washington na wegtrekker van Mitch McConnell (81) in de Senaat

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse fractie in de Senaat, valt even stil achter het spreekgestoelte. Zijn partijgenoot John Barrasso ontfermt zich over hem. Beeld Drew Angerer / Getty Images

De machtige Republikeinse politicus, die al sinds 1984 in de Amerikaanse Senaat zit, leek woensdag even te bevriezen, terwijl hij over de defensiebegroting sprak. Hij stopte midden in een zin en staarde wezenloos voor zich uit, tot een van zijn collega’s hem bij de arm nam. ‘Ben je oké, Mitch? Wil je nog wat zeggen of zullen we naar je kantoor gaan?’

McConnell keerde even later terug, maar het incident heeft toch tot onrust geleid onder de Republikeinen. Is McConnell, wiens termijn er pas eind 2026 op zit, nog wel in staat de Republikeinse Senaatsfractie te leiden? Eerder dit jaar liep de senator uit Kentucky een hersenschudding en een gebroken rib op toen hij tijdens een bijeenkomst in een hotel in Washington was gevallen. Daarna liet hij zich enkele weken niet zien in de Senaat. Sindsdien is hij nog twee keer gevallen.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat zijn collega’s hem onder druk zullen zetten om zijn positie op te geven, maar de ultrarechtse vleugel van de Republikeinen in de Senaat maakt er geen geheim van dat zij maar al te graag een andere leider zien. Zij zien hem als een vijand van ex-president Trump vanwege zijn kritiek op diens rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De grote meerderheid van de fractie staat echter nog vierkant achter McConnell, ook al lijken ze daarmee met twee maten te meten. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar hakken de Republikeinen voortdurend in op het gestamel en de versprekingen van Joe Biden, die met zijn 80 jaar volgens hen veel te oud is voor nog eens vier jaar in het Witte Huis.

Veel Amerikanen zijn het daarmee eens. Bij een opiniepeiling van NBC News zei een ruime meerderheid van de ondervraagden vorig jaar zowel Biden als Trump (nu 77) te oud te vinden voor een nieuwe termijn als president.

Senioriteit als voordeel

In de Senaat lijkt een hoge leeftijd alleen maar een voordeel te zijn. Hoe langer een senator zit, hoe hoger die opklimt in de hiërarchie. Oudere senatoren krijgen vaak de hoogste posten in de belangrijkste Senaatscommissies. Voor hun partijen is het bij de verkiezingen vaak riskant om een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven in plaats van een senator die keer op keer bewezen heeft een gegarandeerde stemmentrekker te zijn.

Naast McConnell zijn er nog drie senatoren die ouder zijn dan president Biden. De linkse Bernie Sanders, volgende maand 82 jaar, is nog steeds populair bij veel jonge kiezers. De Republikein Chuck Grassley, bijna 90 jaar, draait ook nog mee. Hij lijkt vastbesloten zijn termijn helemaal uit te zitten. Dan is hij 95 jaar.

De Democraten zitten met Dianne Feinstein, nu 90 jaar. Bij de verkiezingen in 2018 probeerde de partij haar al over te halen plaats te maken voor een jongere kandidaat. Maar zij hield stand en won met gemak. Ze heeft nu laten weten dat ze in 2024 niet meer meedoet. Maar steeds meer partijgenoten hopen dat zij al eerder haar biezen zal pakken. Ze maakt de laatste tijd een verwarde indruk. Afgelopen week moest een van haar medewerkers haar nog zeggen hoe ze moest stemmen.