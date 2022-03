Zorgen om berichten discriminatie aan Oekraïense grens: ‘schokkend racistisch’

Oekraïnse vluchtelingen in en rondom het treinstation van de grensplek Tsjop waar een gratis trein richting Tjechië vertrekt. Beeld Joris van Gennip

‘Ongelijke behandeling van Afrikanen zou schokkend racistisch zijn en in strijd met het internationaal recht’, aldus een verklaring van de Afrikaanse Unie. Duizenden Afrikanen en andere mensen van kleur, vooral studenten, proberen Oekraïne te ontvluchten sinds de oorlog uitbrak. Sommigen zeggen op discriminatie te stuiten. ‘Ze lieten hun eigen burgers eerst gaan, en gaven ons nauwelijks de kans om de grens over te steken’, zei Vishwajeet Kumar (24), een student geneeskunde uit India. ‘Elke keer als we in de buurt van de grens kwamen werden we teruggeduwd’, zei Kumar tegen persbureau AP. Cihan Yildiray (26), een Turk die in Kyiv werkte, zei tegen AP dat zwarte mensen en mensen met een arabische afkomst werden geslagen door Oekraïense grenswachten.

Ook de president van Nigeria heeft zijn zorg uitgesproken over deze berichten. ‘Een groep Nigeriaanse studenten werd herhaaldelijk de toegang tot Polen geweigerd en heeft uiteindelijk geprobeerd om het land te verlaten via de grens met Hongarije’, aldus een verklaring van het kantoor van de president. Op sociale media circuleert een video van een jonge zwarte vrouw met baby die gedwongen werd haar zitplaats in de bus aan iemand anders te geven.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba hebben Oekraïense grenswachten de opdracht iedereen gelijk te behandelen. De Poolse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Krzysztof Szczerski, verklaarde dat de vluchtelingen die tot Polen zijn toegelaten uit 125 verschillende landen komen, waaronder Nigeria, India, Afghanistan en Algerije.

Filippo Grandi, topman van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zei ‘dat er absoluut geen discriminatie mag zijn tussen Oekraïners en niet-Oekraïners, Europeanen en niet-Europeanen. Iedereen vlucht voor dezelfde risico’s.’