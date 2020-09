Zorgen bij de GGD: wachttijden bij teststraten nemen in hele land toe

Teststraat op voormalig vliegveld Soesterberg. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dit laat een woordvoerder van de landelijke GGD weten. De problemen doen zich niet in enkele regio’s voor, maar in het hele land. Ondertussen schaalt de GGD al twee weken het aantal teststraten niet op. ‘Het probleem zit niet bij ons’, zegt de woordvoerder. ‘Voor ons is het geen enkel probleem om meer testen af te nemen. Dit heeft alleen geen zin, omdat de door het ministerie ingekochte labcapaciteit volledig wordt benut.’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dit en zegt – net als de rest van de wereld – volop bezig te zijn met het verhogen van de labcapaciteit. Maar zij zien tegelijkertijd dat de vraag naar testen groeit. ‘Het is heel vervelend,’ zegt een woordvoerder van het ministerie, ‘maar het is niet te verwachten dat we deze maand al merken dat de druk minder wordt.’

Momenteel kunnen 30 duizend testen per week naar het lab. In het najaar is plaats voor 70 duizend, om eind januari te pieken op 85 duizend. Dit inkoopbeleid is gebaseerd op prognoses van het RIVM, maar de realiteit is dus dat momenteel wekelijks meer dan 30 duizend mensen naar de teststraat willen.

Echt frustrerend, vinden ze bij de GGD. Mensen die niet binnen 48 uur terechtkunnen, moeten terugbellen of het online later nog eens proberen. Hierdoor zijn ze bij de GGD voor een afspraak meer tijd kwijt en nemen bovendien de irritaties toe. Ondertussen zien ze de drukte op de lijn verder toenemen.

Eerder maakte de GGD bekend in hoeveel van de ruim honderd teststraten binnen 48 uur geen plek was. De GGD wil dit getal nu niet geven, omdat het om momentopnames gaat. Om dezelfde reden wordt ook niet gezegd in welke regio het momenteel het drukst is. Bovendien, zegt het ministerie, wordt labcapaciteit vrijgemaakt om regio’s waar de noodzaak om het virus in te dammen het grootst is – zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – voorrang te geven.