Zorgautoriteit: wacht tot eind december met afsluiten van zorgverzekering

Opmerkelijk contractnieuws

Er was meer opmerkelijk contractnieuws donderdag. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en zorgverzekeraar VGZ meldden dat zij een meerjarencontract hebben afgesloten. Opvallend, want eerder dit jaar gingen beide organisaties rollebollend over straat. Het leidde al in juli tot een patiëntenstop van VGZ-klanten; nooit eerder kwam een stop zo vroeg in het jaar.

Maar na ‘intensieve gesprekken is het wederzijds begrip en vertrouwen gegroeid’, zegt VGZ-bestuurder Ab Klink in een persbericht. ‘We zijn er beide van overtuigd dat het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt hand in hand kan gaan met het afremmen van de zorgkosten.’