Zorgautoriteit uiterst kritisch op minister Helder die de problemen doorschuift: ‘Zonder harde keuzes komt zorg kwetsbaren in gevaar’

Door personeelstekorten en schaarste aan woningen is het niet meer mogelijk om iedereen die daar recht op heeft in een zorginstelling te laten verblijven. Hoewel die problemen alleen maar verergeren, blijven noodzakelijke keuzes van demissionair minister Helder (Langdurige Zorg) uit, concludeert de NZa. Zo is het niet duidelijk welke groepen voorrang krijgen bij schaarste. Keuzevrijheid staat in de wet nog altijd centraal, terwijl dat niet houdbaar is.

Gebrek aan harde keuzes of verkeerde inzet van schaarse middelen kan ertoe leiden dat kwetsbare mensen die een verblijf in een zorginstelling het hardst nodig hebben daar niet meer altijd terechtkunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met dementie of mensen met meerdere beperkingen. De NZa adviseert aan de demissionair minister om ‘spoedig aan de slag te gaan met het aanpassen van de Wet langdurige zorg’. Maar daarvoor moet Helder eerst ‘duidelijker kiezen welke doelen en randvoorwaarden van haar beleid vooropstaan’.

Als er niet snel wat verandert, bestaat volgens de NZa ook nog eens het risico dat zorgkantoren, die in Nederland de langdurige zorg regelen, niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen. ‘Dit is zeer onwenselijk. De zorgplicht is een van de belangrijkste pijlers onder het stelsel, om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.’

Demissionair minister Helder kwam vorig jaar met het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO), maar dat blijkt in de praktijk onvoldoende, ziet de NZa. Zo is er geen wet- en regelgeving en hebben zorginstellingen bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om verblijf voor bepaalde groepen te beperken en anderen voorrang te geven. Het uitgangspunt ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’, dat het afgelopen jaar meermaals door Helder is aangehaald, moet volgens de autoriteit ‘concreter in de wet omschreven worden’.

Tweede kritisch advies

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een kritisch advies verschijnt over de toekomst van de ouderenzorg en het gevoerde beleid. Begin deze maand kwam een groep ambtenaren in een adviesrapport aan Helder met de waarschuwing dat de ouderenzorg al in de nabije toekomst onhoudbaar is. Stevige bezuinigingen en pijnlijke keuzes zijn nodig, maar zelfs met ingrijpen zullen ouderen hoogstwaarschijnlijk meer gaan betalen voor minder zorg.

Helder liet in een reactie op dat rapport weten dat ze niet van plan is om dergelijke maatregelen in deze kabinetsperiode door te voeren. Volgens haar staat een volgend kabinet wel voor ‘vergaande vervolgkeuzes’.

En ook nu de adviezen van de NZa opnieuw het belang van snelle actie onderstrepen, lijkt de kans zeer klein dat er na de val van het kabinet snel wat wordt gedaan. De Tweede Kamer beslist in september na het reces waarover het demissionair kabinet wel en niet actief beleid mag voeren. Mocht langdurige zorg ‘controversieel verklaard’ worden, dan betekent dat in principe dat een pauzeknop voor nieuwe wet- en regelgeving.

Demissionair minister Helder laat via een woordvoerder weten voorbereidingen te treffen ‘voor een nieuw kabinet’ om de stappen die nu al zijn gezet met onder meer het programma Wozo ‘verder voort te zetten’. Ze neemt adviezen van de NZa daarin mee.