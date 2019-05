Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats

Lees meer over hulp aan psychisch verwarde personen

Een tijdje geleden zou Richard, die stemmen hoort, waarschijnlijk op een wachtlijst terecht zijn gekomen. Dankzij GGZ in de Wijk ontvangt hij nu sneller de zorg die hij nodig heeft.

Oud-topambtenaar Hoekstra, die na de moord op Els Borst in 2014 aanbevelingen deed over het zicht op verwarde personen, was verbaasd dat het in 2017 weer kon misgaan in de aanloop naar de metromoord in Amsterdam. Hij ziet na elke moord de urgentie wegebben. Voer maatregelen nu in, voor er nog een wellicht te voorkomen moord wordt gepleegd.

In 2017 werd Joost Wolters doodgestoken in de metro in Amsterdam. Zonder aanleiding, door een man die niet op vrije voeten had mogen zijn. Hoe de instanties faalden. Lees hier de reconstructie door de Volkskrant en stadszender AT5.

‘Deze zaak is een aaneenschakeling van dramatische fouten’, zegt Madeleine van Toorenburg (CDA). ‘Je kunt constateren: dit had niet hoeven gebeuren’, voegt Attje Kuiken (PvdA) toe. Kamerleden willen weten: hoe kon het zo misgaan met Philip O.?

Het AMC zit in zijn maag met de zaak van Philip O. die onbegeleid verlof kreeg en een willekeurig persoon doodstak. Geneesheer-directeur Hiske Becker en lid van de medische directie Jan Drapers reageren. ‘Je moet jezelf keer op keer voorhouden: ik heb niemand vermoord.’

De psychisch gestoorde Bart van U. vermoordde Els Borst ‘om euthanasiebeleid’ De twee getuigedeskundigen die Bart van U. hebben onderzocht, achtten hem eerder sterk verminderd toereningsvatbaar. Ze constateerden dat Van U. lijdt aan een ‘chronische paranoïde psychose’. In 2017 werd hij door het Hof tot 8 jaar cel veroordeeld voor doodslag op oud-minister Els Borst en op zijn zus Loïs.