Zorg omwonenden Tata Steel gegrond: veel meer schadelijke stoffen afkomstig van terrein dan gerapporteerd

De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit IJmuiden. Beeld ANP

Uit onderzoek van het RIVM blijkt de werkelijke uitstoot vele malen hoger te zijn dan in de milieujaarverslagen van het bedrijf staat. Daardoor is de hoeveelheid PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen die bij de bewoners van de omliggende dorpen terechtkomt veel hoger.

Het RIVM onderzocht de herkomst van het neergedaald stof en stoffen in de lucht in IJmond en concludeert nu wat bezorgde omwonenden al jaren vermoeden: Tata Steel is de ‘hoofdbron’ van de uitstoot van fijnstof, metalen en PAK’s.

Het rapport volgt op onderzoek van vorig jaar. Daaruit bleek dat de concentratie van schadelijke PAK’s en zware metalen, zoals lood, in onderzocht stof in steden en dorpen rond Tata Steel in 2020 veel hoger was dan in 2019, ondanks de maatregelen die Tata Steel nam om de uitstoot tegen te gaan.

Grafietwolken

Uit dit nieuwe rapport blijkt dat onduidelijk is hoeveel uitstoot er van het Tata Steel-terrein komt. Grote bedrijven zijn verplicht om een milieujaarverslag te publiceren, waarin staat hoeveel schadelijke stoffen het uitstoot. Maar op het terrein van Tata Steel zijn ook een aantal bedrijven gevestigd die een deel van het werk van de staalfabrikant verrichten. Hun uitstoot van schadelijke stoffen is onduidelijk, omdat deze bedrijven niet verplicht zijn een milieujaarverslag op te stellen. Daarvoor zijn deze bedrijven niet groot genoeg.

Een van die bedrijven is Harsco Metals, dat verantwoordelijk is voor de omstreden grafietwolken. Juist in deze uitstoot trof het RIVM in een eerder onderzoek zware metalen aan, die schadelijk zijn voor jonge kinderen. De grafietregens veroorzaakten de afgelopen jaren veel overlast en onrust onder de bewoners van de omliggende dorpen, zoals Wijk aan Zee.

De Tweede Kamer vergadert volgende week opnieuw over de toekomst van Tata Steel. Het bedrijf zegt te willen vergroenen, maar kan dat naar eigen zeggen alleen met miljardensteun van de overheid. Eind vorig jaar beweerde Tata Steel, na aandringen van de overheid, de uitstoot van de schadelijke stoffen met de helft te zullen verminderen.

‘Geen compleet beeld’

Het RIVM onderzocht voor dit rapport de concentraties fijnstof, zware metalen en PAK’s en vergeleek die met emissiejaarverslagen. Uit die vergelijking bleek dat de werkelijke concentraties van zware metalen en PAK’s veel hoger waren, voor sommige PAK’s zelfs een factor 1.000. Volgens onderzoekers van het RIVM geeft de informatie die de staalfabrikant jaarlijks aanlevert ‘geen compleet beeld’ van de uitstoot afkomstig van hun bedrijfsterrein. Het grote verschil is volgens het RIVM mogelijk te verklaren doordat de uitstoot van de zogeheten onderaannemers op het terrein niet mee zijn genomen.

Daarnaast zijn de schadelijke stoffen uit het productieproces die niet uit schoorstenen komen, de verwaaiing van opgeslagen grondstoffen en de uitstoot die ontstaat bij incidenten niet meegenomen in de modellen, aldus het RIVM. Het instituut doet daarom de aanbeveling om te werken aan ‘een zo compleet mogelijke melding en registratie’ van de emissie op het Tata Steel-terrein.

Namens de provincie Noord-Holland moet de Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied toezien op de jaarlijkse milieurapportages van Tata Steel. Deze dienst heeft deze verslagen al die jaren gecontroleerd en geaccordeerd. De OD geeft geen commentaar.

In gesprek

De staalfabrikant laat in een reactie weten dat ze het rapport pas vrijdagochtend ontvangen hebben en daardoor ‘lastig’ kunnen reageren. Wel zegt het bedrijf alvast dat ze het ‘erg’ vinden als mensen in de omgeving van de fabrieken zich zorgen maken. ‘We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten.’

Over de uitstoot op het Tata Steel-terrein zegt een woordvoerder dat de onderaannemers ‘zelfstandige bedrijven zijn’ en dat Tata Steel daarom niet rapporteert over hun emissies. Daarnaast kunnen de emissies van incidenten niet altijd gekwantificeerd worden, aldus het bedrijf.