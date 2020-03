Zorg om kwetsbare partners: ‘Het kan echt gevaarlijk worden’

Paul en Maike Jansen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maike (44) en Paul (47) Jansen vrezen een heel lange periode van onzekerheid

Maike Jansen: ‘Gek, pas tijdens deze coronacrisis beseften wij opeens dat mijn man tot de kwetsbare doelgroep behoort. Hij lijdt aan diabetes type 1, heeft polyneuropathie en retinopatie. Zijn zenuwen zijn aangetast, hij heeft continu pijn, hij zit in een rolstoel.

‘Aanvankelijk dachten we nog dat het wel zou meevallen met dit virus. Tot 6 april uitzitten en dan weer aan het werk. Maar na de toespraak van premier Rutte van maandag zeiden we: ‘Wacht even, er gaat een moment komen dat het echt gevaarlijk wordt voor ons. Is het werkelijk de bedoeling dat half Nederland in de loop van de tijd ziek wordt?

‘Dit wordt dus een heel lange periode van onzekerheid. In het weekeinde zijn we even gaan wandelen in de natuur, op een zo rustig mogelijke plek. Maar als Paul nu vraagt: zullen we samen boodschappen doen, dan begin ik steeds meer te twijfelen of dat wel een goed idee is.

‘Er komen al nauwelijks meer mensen over de vloer, we hebben de neiging om ons af te sluiten om de kans op besmetting te minimaliseren. Ik ben zelf aan het reïntegreren, na een periode dat het zorgen voor mijn man mij even te zwaar viel. Ik zou eigenlijk liever willen thuisblijven zolang het besmettingsrisico duurt, voor de veiligheid van mijn man. Maar het UWV stelt bepaalde termijnen voor re-integratie, dus hoe ga ik daarmee om? Een bizarre keuze, die ik moet maken.

‘Toch heb ik begrip voor het beleid van het kabinet. Elke aanpak heeft voor- en nadelen, aan een totaal straatverbod wil je ook niet denken. Door deze aanpak moet ik wel een moeilijke keuze gaan maken, omdat deze onveilige situatie heel lang kan gaan duren. Stiekem zitten we nog in de ontkenningsfase, we willen ons niet kwetsbaar voelen. Dit is onwerkelijk.’

Betty Krook (71) mag haar man Hans in het verpleeghuis voorlopig niet bezoeken

‘Waar is Betty?’, vroeg mijn man Hans, 79 jaar oud, vanochtend aan de medewerkers van het verpleeghuis Daelhoven in Soest. Ik ben daar zo’n beetje elke dag, sinds hij er twee jaar geleden is gaan wonen. Ik geef de bewoners wat te drinken, ik kook er geregeld, ben er thuis. Maar ik mag hem niet meer bezoeken, sinds zondag. Vanwege de angst voor besmetting met het coronavirus van de kwetsbare bewoners worden bezoekers geweerd. En dat bezoekverbod kan nog lang duren, besef ik, gezien de Nederlandse aanpak van het virus.

‘Natuurlijk maak ik me zorgen dat mijn man besmet raakt. Ik heb er voorlopig geen grip op hoe het gaat lopen. Maar ik heb wel begrip voor de manier waarop Nederland het virus wil aanpakken. Dat we nog wel een beetje de deur uit mogen, dat het gefaseerd gaat. Ook al duurt dat dan langer.

‘In de verpleeghuizen in Brabant geldt een bezoekverbod, en buiten die provincie kiezen ook steeds meer verpleeghuizen daarvoor. Dat begrijp ik wel. Het is ter bescherming van de kwetsbare bewoners. Maar het is heftig dat je je geliefde niet meer kunt zien, ik heb wel even een traantje gelaten. Als ik daar binnenkom, zegt mijn man vaak: ‘O wat fijn dat je er bent, je bent zo lief.’ Bellen kunnen we niet, gezien zijn dementie. Gelukkig houden de medewerkers me op de hoogte hoe het met hem gaat. Zij hebben het ook veel zwaarder, nu de mantelzorgers ze niet meer kunnen bijstaan.’

Thale Lesschen bij zijn vrouw Hetty. Beeld Charlotte Huisman

Thale Lesschen (75) vraagt zich af of er straks wel ruimte is op de intensive care voor zijn vrouw

Thale Lesschen: ‘Mijn 73-jarige vrouw Hetty lijdt aan het locked-insyndroom. Ze kan niet praten en niet bewegen, en ze heeft ernstige longproblemen. Ademen gaat haar niet goed af.

‘Door de aard van haar handicap komen we toch al niet zo veel buiten. Maar ik maak me er zorgen over als ze straks moet worden opgenomen op de intensive care. Daar is ze al eerder opgenomen geweest, het is geen hypothetische kwestie. Wat als die afdeling straks vol ligt met coronapatiënten? Welke keuzes worden dan gemaakt?

‘Verschillende zorgverleners aan huis hebben al afgezegd sinds de coronacrisis. Het is extra druk voor mij. Ook kijk ik extra uit, als ik bijvoorbeeld in de supermarkt ben, dat ik afstand houd. Het contact met de buitenwereld is sterk beperkt. Want ik mag niet ziek worden, ik moet voor mijn vrouw zorgen. Gelukkig met steun van het fantastische team van de thuiszorg dat blijft komen. Zonder hen zou thuiswonen voor mijn vrouw niet mogelijk zijn.

‘Ik heb nu door dat we lang in deze situatie gaan zitten. Toch heb ik begrip voor de Nederlandse aanpak. Heel Nederland afsluiten is ook geen goed idee. Ik vind het wel jammer als ik zie dat sommige mensen niet lijken te beseffen dat ze hun gedrag rigoureus moeten aanpassen. Alsof ze alleen in beweging komen tegen het virus als de overheid echt met verboden komt.’