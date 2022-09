Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig tekort door problemen in de jeugdzorg, urgente actie nodig

Een jongen met een knuffelbeer in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum. Beeld ANP XTRA

‘Alleen als kinderen en ouders echt geholpen kunnen worden, is het te rechtvaardigen dat de overheid zich zo ingrijpend bemoeit met het gezinsleven’, stellen onderzoekers van de Universiteit Leiden onder leiding van hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning. Dat is nu volgens hen vaak niet het geval, met lange wachtlijsten voor jeugdhulp en een nijpend tekort aan jeugdbeschermers. Zij deden onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het WODC, het wetenschappelijk onderzoekscentrum van het ministerie.

De evaluatie van de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen is woensdag gepubliceerd. De onderzoekers concluderen daarin dat kinderen in de knel juist slechter worden beschermd sinds in 2015 die wet is ingevoerd. Dat komt volgens de onderzoekers mede door de nieuwe Jeugdwet die eveneens in 2015 van kracht werd, waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg.

Volgens de onderzoekers is ‘urgente actie’ noodzakelijk om de zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren. ‘Een dergelijk vergaand ingrijpen in het familieleven door de overheid is, in het licht van mensenrechten, alleen te legitimeren wanneer het doel van deze inbreuk, het beschermen van de ontwikkeling van het kind, ook daadwerkelijk bereikt kan worden.’

Dit onderzoek is zeker niet het eerste dat alarm slaat over de kwaliteit van de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Maar het is wel voor het eerst dat, vanwege deze knelpunten, zo duidelijk de legitimiteit van het ingrijpen van de overheid in gezinnen ter discussie wordt gesteld.

Verantwoordelijkheid

‘Dit is heel ernstig’, zegt hoogleraar Bruning. ‘In alle interviews die wij deden met betrokkenen – ouders, jeugdigen, pleegouders, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming – hoorden wij: zo kan het niet langer. Als je als overheid vindt dat je beter voor een kind kunt zorgen dan de ouders heb je een grote verantwoordelijkheid. Als zo’n kind vervolgens zijn voogd niet kan bereiken, dan laat je het in de steek. Als er zo veel fout gaat, dan wordt het de vraag wat de legitimatie van zulk ingrijpen is.’

Kinderen komen bij de jeugdbescherming terecht als hun veiligheid of hun ontwikkeling wordt bedreigd. Het geldt nu voor zo’n 32 duizend kinderen. De meesten van hen zijn onder toezicht gesteld (OTS). Een deel van hen woont niet thuis, maar in een pleeggezin, een gezinshuis of een instelling. Het doel van de wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen is dat de behoefte van het kind centraal staat bij de keuze voor kinderbeschermingsmaatregelen. Daarmee moest de jeugdbescherming effectiever en efficiënter worden.

Het merendeel van de kinderen onder de jeugdbescherming heeft jeugdhulp nodig om hun situatie te verbeteren. Die wordt geregeld via de nieuwe Jeugdwet, die eveneens in 2015 van kracht ging, met een bezuiniging van het Rijk op jeugdzorg. De gemeenten die met die nieuwe jeugdwet verantwoordelijk werden, kampen met grote financiële tekorten waardoor de kwaliteit van de jeugdzorg steeds verder onder druk komt te staan. Ook over de kwaliteit van de jeugdbescherming zijn zorgen, onder meer vanwege personeelsgebrek.

Volgens de wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen mag een ondertoezichtstelling niet te lang duren. Binnen een ‘aanvaardbare termijn’ moet het voor het kind duidelijk worden waar hij gaat opgroeien. In de praktijk nemen jeugdbeschermingsorganisaties hiervoor een zogeheten ‘perspectiefbesluit’ – waar de toekomst van het kind volgens hen zou liggen, bijvoorbeeld in het pleeggezin en niet bij de ouders.

De ouders hebben vaak lang geen weet dat dit besluit is genomen. Dit biedt te weinig rechtsbescherming voor de ouders, vinden de onderzoekers. Zij doen de aanbeveling dat zo’n besluit meteen door een rechter getoetst moet worden. Ook vinden zij dat dat ouders en kinderen standaard een advocaat zouden moeten hebben bij een uithuisplaatsing.

Wachtlijsten

Het stellen van een ‘aanvaardbare termijn’ knelt ook met de wachtlijsten voor jeugdhulp. Als ouders te lang moeten wachten op hulp, zouden zij geen eerlijke kans krijgen hun kind terug te krijgen na een uithuisplaatsing. Zo zien de onderzoekers dat de uitvoering van deze wet op meer punten wringt met de problemen bij de jeugdbescherming en de jeugdzorg die de afgelopen jaren flink toenamen. Zij stellen: ‘Om de doelen van de wet te behalen, ontbreken de randvoorwaarden als een goed functionerende jeugdzorg en jeugdbescherming.’

Kinderrechters merken in de praktijk dat geldproblemen bij gemeenten het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen kunnen belemmeren. Soms wil een gemeente, om geld te besparen, niet de jeugdhulp uitvoeren die de rechter oplegt, horen de onderzoekers. Ook werkdruk bij jeugdbeschermingsorganisaties, wachtlijsten voor hulpverlening en gebrek aan passende hulp belemmeren de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Dat botst met de uitgangspunten van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, die stelt dat alles moet worden ingezet dat in het belang is van deze kwetsbare kinderen.

Het valt de onderzoekers daarnaast op dat kinderbeschermingsmaatregelen steeds vaker worden ingezet bij kinderen van gescheiden ouders die in conflict zijn met elkaar, bijvoorbeeld over de omgang met het kind. Zij vragen zich af of de gezinsvoogd in vechtscheidingen wel de aangewezen persoon is die dit kan oplossen. Bovendien leidt zulk ingrijpen vaak niet tot verbetering van de situatie. ‘Ook dit roept vragen op over de legitimiteit van overheidsinterventie in het gezinsleven in dergelijke zaken.’

Een belangrijk geconstateerd knelpunt is dat het kind zelf, vooral als het jonger is dan 12 jaar, te weinig wordt gehoord. Dat strookt niet met het uitgangspunt van de wet, dat de beschermingsbehoefte van het kind centraal moet staan en diens reactie meespeelt in de te nemen beslissing. De jongeren die aan dit onderzoek meewerkten, gaven duidelijk aan dat zij vinden dat onder meer de jeugdbeschermers onvoldoende naar hen luisteren. ‘Het gevoel dat er over hen beslist wordt en niet met hen, is voor de jongeren met wie wij spraken zeer frustrerend.’