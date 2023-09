Zoon van Ridouan T. gearresteerd in Dubai

Extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie in Nederland en de autoriteiten in Dubai hebben de arrestatie van de 22-jarige Faissal T. nog niet bevestigd. Volgens De Telegraaf zaten de Nederlandse instanties al langer achter Faissal aan, omdat hij het criminele werk van zijn vader zou voortzetten vanuit de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De arrestatie volgt een kleine vier jaar na de aanhouding van Ridouan T., eveneens in Dubai. Hij staat momenteel terecht in het omvangrijke Marengo-proces, voor een lange reeks liquidaties. Daarnaast wordt T. in verband gebracht met de moorden op de broer van Marengo-kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Tegen Ridouan T. en vijf medeverdachten is levenslang geëist.

Bij de uitlevering van Faissal T. zullen de Nederlandse autoriteiten gebruik willen maken van het uitleveringsverdrag dat Nederland en de VAE sinds kort hebben. Toch lijkt dat nog geen uitgemaakte zaak. Volgens Het Parool bepaalde een rechter in Dubai onlangs dat Faissal niet aan Nederland mag worden overgedragen, omdat de verdenkingen niet ernstig genoeg zouden zijn. Inmiddels zou er een hoger beroep lopen.

Sinds zijn uitlevering in december 2019 verblijft Ridouan T. in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat hij vanuit daar zijn criminele activiteiten probeerde voort te zetten, bleek al toen in 2021 Ridouans neef en advocaat Youssef T. werd aangehouden. Begin dit jaar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar omdat hij berichten van Ridouan had doorgespeeld naar de buitenwereld.

Het Marengo-proces, dat al ruim vijf jaar aan de gang is, bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Vorige week werd bekend dat Nabil B. zich nog altijd laat bijstaan door advocaat Onno de Jong. Over anderhalve week krijgt de verdediging voor het laatst het woord in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Wanneer de uitspraak volgt, is niet bekend.