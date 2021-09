Zoon van Libische oud-dictator Moammar Kadaffi vrijgelaten

Saadi Kadaffi, de zoon van de voormalige Libische leider Moammar Kadaffi, achter tralies tijdens een rechtszitting in Tripoli in februari 2016. Beeld REUTERS

Saadi (48) speelde als profvoetballer in Libië en Italië. Hij was aanvoerder van de nationale ploeg en voorzitter van de voetbalbond. Tijdens de opstand tegen zijn vader was hij commandant in het Libische leger. Na de dood van zijn vader vluchtte hij naar buurland Niger. In 2014 werd hij uitgeleverd aan de Libische justitie. Sindsdien zat hij gevangen in Tripoli. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie had een rechter al in 2018 bepaald dat hij moest worden vrijgelaten. Aan dat vonnis is zondag gehoor gegeven.

Moammar Kadaffi kwam in 2011 om het leven tijdens een door de NAVO gesteunde volksopstand tegen zijn regime. Tijdens de opstand werden drie van de zeven zonen van de dictator vermoord. Na de val van dictator viel het land in chaos en ontstond een machtsvacuüm, met diverse groeperingen die om de heerschappij streden. De afgelopen jaren stond een regering in het noordwestelijke Tripoli tegenover het noordoostelijke machtsblok van krijgsheer Khalifa Haftar.