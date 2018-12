Zoon Trump valt echtgenoot van Trump-adviseur persoonlijk aan na kritiek op president

De Amerikaanse president Donald Trump, met links van hem Kellyanne Conway en rechts zijn dochter Ivanka Trump. Beeld AFP

Het begon maandag, zoals wel vaker, met een tweet van de president. Hij prees zijn adviseur Roger Stone, omdat die had aangekondigd niet te zullen meewerken met speciaal onderzoeker Robert Mueller, die de banden tussen de Trump-entourage en het Kremlin probeert te reconstrueren. ‘Ik zal nooit getuigen tegen Trump’, had Stone gezegd. De president: ‘Fijn om te weten dat sommige mensen nog steeds lef hebben!’

De reactie van de principiële conservatieve jurist Conway: ‘Indienen onder “18 U.S.C §§ 1503, 1512”.’ Daarmee verwees hij naar de wet die het beïnvloeden van getuigen verbiedt. De president, zo suggereerde hij, was op klaarlichte dag iets illegaals aan het doen.

Veel deskundigen waren het met hem eens. Maar Eric Trump zag in de tweet van Conway geen juridische stellingname, maar een vorm van verraad. ‘Van alle lelijkheid in de politiek is het totale gebrek aan respect van George Conway jegens zijn vrouw, haar carrière, haar werkplek en alles waarvoor ze zo hard gevochten heeft om het te bereiken, wel het toppunt. @KellyannePolls is een geweldig persoon en ronduit gezegd zijn zijn daden verschrikkelijk.’

Of all the ugliness in politics, the utter disrespect George Conway shows toward his wife, her career, place of work, and everything she has fought SO hard to achieve, might top them all. @KellyannePolls is great person and frankly his actions are horrible. Eric Trump

Voor alles bewees de tweet van Trumps tweede zoon eens te meer wat de kernwaarde is in het Witte Huis: loyaliteit. Je valt je familieleden nooit af, ook al doen ze bedenkelijke dingen of werken ze voor figuren die bedenkelijke dingen doen.

George Conway is al langer kritisch op het Witte Huis, en dat werd bijzonder duidelijk toen hij vorige maand in een opiniestuk voor The New York Times schreef dat de aanstelling van Matthew Whitaker als tijdelijk minister van Justitie, na het ontslag van Jeff Sessions, onwettig was. Maar nu stelt Conway dus dat de president een misdaad heeft begaan.

Wat Kellyanne van de ‘ontrouw’ van haar man vindt is niet bekend. Wat Eric Trump daarvan vindt wel: verschrikkelijk.

Maar wat weten de Trumps nou van huwelijkse moraal, was de overkoepelende reactie op internet. Zo schreef de auteur Reza Aslan: ‘Wacht. Heb ik iets gemist? Heeft George Conway geld betaald voor seks met een pornoster, vlak nadat zijn vrouw bevallen was?’

George Conway tweette de retorische vragen onbeantwoord door.