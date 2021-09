Zoon Peter R. de Vries: ‘Mijn vader weigerde niet alle beveiliging, hij wilde geen persoonsbeveiliging’

Royce de Vries vertelde waarom zijn vader geen persoonsbeveiliging wilde: ‘Dan moet je een week van te voren je agenda delen. Spontaan uit eten of gaan wielrennen kan dan niet.’

Royce de Vries was samen met Berthie Verstappen, de moeder van Nicky, te gast in de tweede uitzending van de nieuwbakken talkshow. Dat werd dinsdagavond gepresenteerd door Khalid Kasem. Kasem was een goede vriend van Peter R. de Vries en begon in 2017 met hem en zijn zoon Royce een advocatenkantoor.

Dat maakte het presenteerdebuut van de onervaren Kasem extra beladen. ‘Het gaat best een moeilijk gesprek worden voor mij’, zei hij aan het begin van de uitzending. ‘Peter R. de Vries was een steun en toeverlaat en motiveerde mij om dit pad te gaan bewandelen. Hij bekeek alle pilots met mij en gaf veel tips. Het was logisch geweest dat hij vandaag bij mijn eerste uitzending was geweest.’

Khalid: "Peter R. de Vries was een vriend van mij. En was ook mijn steun en toeverlaat op heel veel momenten. Hij motiveerde mij enorm om dit pad te gaan bewandelen."#KhalidEnSophie pic.twitter.com/FFCEYcQlwt — Khalid & Sophie (@khalidensophie) 31 augustus 2021

Later in de uitzending sprak Kasem bijna een half uur met Royce de Vries en Berthie Verstappen over de moord op Peter R. de Vries. De Vries stond Berthie en andere familieleden van de verdwenen Nicky Verstappen bij.

Vorige week werd bekend dat het onderzoek naar de beveiliging van De Vries op verzoek van de familie verbreed wordt en wordt uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Demissionair minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) laat ook onderzoeken of het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt bij de beveiliging van Derk Wiersum en Redouan B., de voormalige advocaat en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces.

‘We hebben Grapperhaus laten weten niet mee te werken als het niet breder getrokken zou worden’, zei Royce de Vries. Volgens Royce de Vries is er ‘iets structureel mis’, omdat naast De Vries ook Wiersum en B. zijn vermoord. Hij noemde een onderzoek naar alleen de beveiliging van zijn vader ‘zinloos’, omdat hij ‘tot bepaalde hoogte beveiliging heeft geweigerd’. Dat Peter R. de Vries helemaal niet beveiligd zou willen worden klopt volgens zijn zoon niet. ‘Hij wilde geen persoonsbeveiliging. Dan moet je een week van te voren je agenda delen. Spontaan uit eten of gaan wielrennen kan dan niet.’

Afscheidsbrief

Royce de Vries sprak meermaals met zijn vader over de rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. en vroeg hem regelmatig of hij er wel verstandig aan deed. ‘Als ik het niet doe, dan kan ik die tattoo wel weg laten halen’, reageerde Peter R. de Vries dan. Daarmee verwees De Vries naar de tekst ‘On bended knee is no way to be free’, een songtekst van Eddie Vedder die zowel Peter R. de Vries als zijn zoon hadden laten tatoeëren.

Dat Peter R. de Vries er serieus rekening mee hield dat hem iets zou kunnen overkomen, blijkt wel uit het feit dat hij tien jaar geleden al een afscheidsbrief aan zijn kinderen schreef. Die brief mochten ze pas bij zijn overlijden openen, zei zijn zoon dinsdagavond. ‘Daar stonden persoonlijke dingen in, maar ook praktische zaken zoals hoe hij zijn uitvaart wilde. Hij vond het belangrijk dat iedereen die het wilde de mogelijkheid kreeg om afscheid te nemen, behalve de roddelpers.’ De rij van mensen die op 21 juli in Carré afscheid van De Vries kwamen nemen, ging tot ver de hoek om. De Vries maakte regelmatig een nieuwe versie van de afscheidsbrief aan zijn kinderen, voor het laatst in december vorig jaar.

Royce de Vries vertelt openhartig over de sterke band die hij al van jongs af aan met zijn vader had. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/xGSJxId4AI — Khalid & Sophie (@khalidensophie) 31 augustus 2021

De Vries gaf veel om zijn familie en had een bijzondere band met zijn zoon Royce. ‘Toen ik 5 was gingen we hand in hand naar de voetbalclub. Die hand heb ik niet meer losgelaten.’ Op zijn achttiende kreeg Royce de Vries een door zijn vader geschreven voetbalbiografie. Peter R. de Vries bleek jarenlang notities te hebben gemaakt van voetbalwedstrijden van Royce, stadionbezoekjes en andere voetbalervaringen die ze samen meemaakten en de verhalen verwerkt te hebben in een speciaal boek. ‘Na de aanslag ben ik erin begonnen, maar ik kwam niet verder dan de inleiding’, zei Royce de Vries.

Royce staat Verstappen bij

Komende vrijdag dient het hoger beroep in de zaak Jos B., die verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van Nicky Verstappen. Waar de familie van Verstappen voorheen werd bijgestaan door Peter R. de Vries, zal nu zijn zoon Royce met hen meegaan naar de zitting.

‘Ik ben mijn vader niet, en ik heb niet de illusie dat ik hem kan vervangen’, zei Royce de Vries. ‘Maar ik weet dat deze zaak voor hem heel belangrijk was. Ik wil zijn steun en support voortzetten.’