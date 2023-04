Zoon Jasper van troubadour Ede Staal: ‘Mijn vader liet de Groningers zien waar ze trots op kunnen zijn’

De weg van Leens naar Kloosterburen in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Kijk, dat is het torentje van Spijk.’ Monique Spaltman, directeur van Museum Borg Verhildersum in Leens, ziet hoe Jasper Staal met behulp van een VR-bril over een virtuele wierde (terp) loopt. De kerktoren van ‘Spiek’ (Spiek) figureert in de klassieker Het Hoogelaand van Jaspers vader, de troubadour Ede Staal. Die bezingt in dat lied de Noord-Groningse weidsheid, het landschap van zijn jeugd, toen hij nog niets begreep van ‘pien of zörgen’.

Ede Staal groeide op in Leens, woonde her en der in Groningen en overleed al in 1986, op 44-jarige leeftijd, aan longkanker. Toch is zijn muzikale nalatenschap levendiger dan ooit.

De man die was opgeleid tot leraar Engels groeide uit tot icoon van de Groningse streektaal. Het Hoogelaand, waarmee hij ook ‘de lucht achter Oethoezen’ en ‘de weg van Lains noar Klooster’ in het collectieve geheugen bracht, geldt als het officieuze Groninger volkslied. En Het het nog nooit zo donker west kreeg een nieuwe lading doordat het klonk tijdens protesten tegen de gaswinning. Het nummer stond afgelopen editie voor de vierde keer achtereen in de Top 2000. Claudia de Breij zong het lied plots in haar laatste Oudejaarsconference.

Nu is er een bescheiden nieuwe expositie: Ede Staal: mijn Groningen – mien Grunnen. De vorige Ede-tentoonstelling, in 2000, trok een recordaantal bezoekers naar Verhildersum, zegt directeur Spaltman. ‘We willen weer meer spraakmakende tentoonstellingen maken. Ede is hier in Leens opgegroeid. We hadden zijn piano nog staan.’

Niemand gaf beter uitdrukking aan de Groningse identiteit, het landschap en de luchten dan Ede, meent Spaltman. ‘De mist boven vette klei, het graan in de zomer: het oeuvre van Ede is één grote ode aan Groningen.’ Misschien is daar de laatste jaren meer behoefte aan dan ooit, oppert ze, omdat het Groninger land en het Groninger gemoed door de gevolgen van de gaswinning onder druk staan. ‘Wat mooi is, mag niet kapot.’

Jasper Staal voor het portret van zijn vader Ede Staal in de tentoonstelling over Ede Staal in Museum Borg Verhildersum in Leens. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de VR-beleving wilde de geboren Twentse Staals muziek en het door hem bezongen landschap dichter bij elkaar brengen. Ede Staals levensloop komt in de expositie minder aan de orde. Daar was een boek voor nodig, meende de museumdirecteur. En wie kon dat beter maken dan Edes zoon Jasper Staal (36), grafisch vormgever?

Jasper was amper drie maanden oud toen zijn vader overleed. ‘Al mijn hele leven sleep ik een vraagteken achter me aan: wie was je nou écht?’, schrijft hij in het voorwoord van de beeldbiografie, die hij samenstelde uit een uitgebreid privéarchief: Din blift allain d’herinnering (‘Dan blijft alleen de herinnering’).

Ten tijde van de vorige expositie was hij 14 jaar en nog weinig bezig met wie zijn vader was en hoe hij zich tot hem verhield, vertelt Jasper Staal in het museum in Leens. Inmiddels bekommert om zijn vaders muzikale nalatenschap. ‘Ik krijg al mijn hele leven te horen: wat lijk je veel op je vader. Maar ik wist nooit goed wie hij was. De relatie met mijn vader en mijn vaders muziek heeft veel meer betekenis gekregen. Ik probeer de sporen die hij heeft achtergelaten te verbinden.’

Ede Staal in 1973. Beeld Privéarchief

Via de foto’s en de gesprekken kwam de man die lang ver weg was dichterbij dan ooit. Het werd een persoonlijk boek. ‘Zijn liedjes zijn ook intiem, alsof je met zijn dagboek meeluistert.’

Wat Jasper vooral vaak hoorde van mensen die zijn vader van dichtbij meemaakten: ‘Ede was Ede.’ ‘Ik merkte dat hij nog gemist wordt. En hoe vaak heb ik niet gehoord: dit nummer werd gedraaid tijdens de uitvaart van mijn opa. Ede Staal is van iedereen geworden.’

Regionale identiteiten lijken in meer streken aan een opleving bezig. Maar regionalisme was voor Ede Staal geen trucje, zegt Jasper Staal. Het was hoe hij was, zonder pretentie. ‘Hij had een harde tederheid, hoekig en imperfect.’ Ook de huidige generatie Groningers herkent zich daarin, denkt Staal. ‘Neem een nummer als Nij Stoatenziel (‘Nieuw Statenzijl’): het is alsof hij die plek in een potje heeft gedaan dat je tegen je oor kunt houden.’

Jasper ervoer hoezeer veel Groningers herkenning en troost vinden in het oeuvre van Ede. ‘Er heersen gevoelens van miskenning: onze bodem is leeggetrokken en we kregen er niks voor terug. Tegelijkertijd voelen mensen zich sterk verbonden met het Groninger land dat Ede bezong. Mijn vader heeft Groningers laten zien waar ze trots op kunnen zijn.’

Expositie Ede Staal: mijn Groningen – mien Grunnen. Museum Borg Verhildersum, Leens, 14/4 t/m 29 /10.

Jasper Staal: Din blift allain d’herinnering. Een beeldbiografie van Ede Staal. Stichting Borg Verhildersum; 96 pagina’s; € 27,50.