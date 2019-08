Zoon Halsema opgepakt voor inbraak, burgemeester reageert in brief en ontkent doofpot

De burgemeester reageert in een brief aan de inwoners van Amsterdam en ontkent daarin dat de zaak met opzet aan het oog van het publiek is onttrokken, zoals de krant suggereert. De politie in Amsterdam onderzoekt of het verhaal vanuit politiegelederen is gelekt naar De Telegraaf.

De jongen werd in het weekeinde van 14 juli opgepakt na een achtervolging. Hij was met een andere jongen op de vlucht omdat zij waren betrapt bij een inbraak op een verlaten en verwaarloosde woonboot. Hij had een verboden nepwapen bij zich, meldt de burgemeester.

Volgens De Telegraaf is er binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie ongenoegen omdat de aanhouding al weken ‘onder de pet’ zou worden gehouden. Meerdere politiemensen zeggen volgens de krant van hogerhand opdracht te hebben gekregen om te zwijgen over het incident.

De woordvoerder van Halsema zegt dat van een doofpot absoluut geen sprake is. ‘De burgemeester heeft juist meteen gezegd dat van een uitzonderingsbehandeling geen sprake kan zijn. Verder beschouwt de burgemeester het als een privékwestie.’

Advocaat Plasman zegt in De Telegraaf dat de politieleiding na de arrestaties de persoonsgegevens heeft afgeschermd in de politiesystemen vanwege de privacy van de jongen. Ook volgens hem is er geen sprake van een doofpot. ‘Dat blijkt uit het feit dat de zaak is overgedragen aan het parket in Haarlem, om belangenverstrengeling te voorkomen.’

Het Openbaar Ministerie in die stad verwacht pas in september meer duidelijkheid te hebben over de afhandeling van de zaak. Het heeft het dossier vorige week ontvangen en meldt nog enkele weken nodig te hebben. Omdat de 15-jarige zoon minderjarig is, wil het OM inhoudelijk geen mededelingen doen over de zaak.

Plasman zegt dat het bij het OM heel normaal is dat een zaak na een maand nog niet tot een tenlastelegging heeft geleid, en dat het niet voor niets is dat zaken tegen minderjarigen achter gesloten deuren worden afgehandeld. ‘De privacy van een minderjarige jongen is in het geding. Dat zijn moeder burgemeester is, daar heeft hij nu alleen maar last van.’

De advocaat vindt de termen ‘inbraak’ en ‘wapenbezit’ op de voorpagina van De Telegraaf zwaar overtrokken: ‘Er is sprake van puberaal gedrag, niet meer dan dat. Hij is scholier en nooit eerder met de politie in aanraking geweest.’

Brief van Halsema

Halsema ontkent in een brief aan de inwoners van Amsterdam dat haar vijftienjarige zoon een gewapende inbraak heeft gepleegd. Ook is volgens haar geen sprake van een doofpotaffaire: