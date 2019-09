Zoon Halsema naar Halt, niet vervolgd voor wapenbezit

Burgemeester Femke Halsema tijdens de vergadering van de raadscommissie van de gemeente Amsterdam. Beeld ANP

Dat heeft zijn advocaat Peter Plasman vernomen van de jeugdofficier van het parket Haarlem, zo meldt hij aan persbureau ANP. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het een ‘afdoeningsbeslissing’ heeft genomen. ‘Omdat het een minderjarige betreft doen we, zoals gebruikelijk, over de aard en inhoud ervan geen mededelingen.’

Plasman was donderdagochtend ook niet bereikbaar voor een toelichting op de inhoud van de Halt-straf. Doorgaans bepaalt het OM in dit soort zaken een aantal uur taakstraf die de jongere moet vervullen. Het maximum is twintig uur. Vaak moeten ze ook in een brief hun excuses aanbieden aan mensen die last hebben gehad van hun daad.

‘Dit is een volstrekt normale manier om een zaak als deze af te doen’, zegt hoogleraar reclassering Peter van der Laan. ‘Zoals de feiten tot nu toe in de media zijn verschenen, was het een typisch geval van uit de hand gelopen baldadigheid. Dat wordt doorgaans afgedaan met een gesprek op het politiebureau met de jongere en zijn ouders, of met een taakstraf bij Halt.’ Belangrijke afweging bij zo’n verwijzing door het OM is dat de officier de kans op recidive als klein wordt ingeschat.

De zoon van Halsema werd half juli gearresteerd toen hij met vriendjes had ingebroken in een leegstaande woonboot. Toen zij vluchtten voor de politie gooide hij een ‘(verboden) nepwapen’ weg. Het incident kwam een maand later naar buiten via de Telegraaf, die erbij berichtte dat er binnen de politie het vermoeden bestond dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

Verontwaardigd

Halsema reageerde furieus op de berichtgeving. In een brief aan ‘alle Amsterdammers’ sprak ze haar verontwaardiging uit over het feit dat haar minderjarige zoon zo publiekelijk werd aangepakt. Ze stelde bovendien dat ze zich als burgemeester juist ‘voorbeeldig’ had gedragen door te proberen elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Zo meldde ze de zaak direct bij het bureau integriteit en aan de driehoek van burgemeester, justitie en politie. Het parket Amsterdam droeg daarop de zaak over aan hun collega’s in Haarlem.

Anderhalve week geleden bleek dat het ‘nepwapen’ een onklaar gemaakt revolver was, dat eigendom was van Halsema’s partner Robert Oey. In een interview met NRC bekende Oey dat hij het wapen had gebruikt voor een film en dat het verstopt lag in een kastje in de burgemeesterswoning. Oey is inmiddels als verdachte gehoord in de zaak. Of hij wel wordt vervolgd is niet duidelijk.

Vandaag beantwoordt Femke Halsema in de Amsterdamse gemeenteraad vragen over de affaire. De raad wil vooral weten waarom zij eerder in een uitgebreide brief naliet te vertellen dat het ‘(verboden) nepwapen’ feitelijk een onklaar gemaakte revolver was die haar man in de ambtswoning had liggen.