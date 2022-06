Zoon en dochter van Peter R. de Vries maken indruk in de rechtbank

De rechtbank in Amsterdam die de zaak van de moord op Peter R. de Vries behandelde. Beeld Reuters

Dit proces kan schokkend zijn voor de aanwezigen, waarschuwt de voorzitter van de rechtbank in Amsterdam dinsdagochtend meteen. Met name voor de nabestaanden van Peter R. de Vries. Mede daarom verlaat zijn dochter Kelly meermaals de rechtszaal, bijvoorbeeld als een filmpje wordt aangekondigd van beveiligingscamera’s waarop te zien is hoe haar vader op 6 juli 2021 wordt neergeschoten.

De beelden zijn wazig, maar heftig: een man in een camouflagejas en een zwart petje duikt ineens op achter De Vries, strekt zijn arm en schiet vier of vijf keer op de misdaadverslaggever, die achterover valt.

Het is de 22-jarige Delano G., stelt het Openbaar Ministerie. Samen met Kamil E. (36), die fungeerde als voorverkenner en chauffeur, zou hij verantwoordelijk zijn voor de moord op De Vries. De twee ontkennen, maar alles wijst hierop: getuigenverklaringen, camerabeelden, het moordwapen in de vluchtauto, dna-materiaal en talloze belastende berichten. Zoals: ‘de kogel ging dwars door zijn hoofd. Alles spoot. Kk mooi’. Van respect voor het slachtoffer is geen sprake, getuige termen als ‘kk sletje’ en ‘kk hoer’.

‘Delano, ik kijk naar jou', zegt Kelly de Vries

De kinderen van de journalist schrikken niet terug voor een confrontatie met de verdachten, zo blijkt als het tijd is voor hun slachtofferverklaring. Ze vragen de mannen, die met hun rug naar de tribune zitten, zich om te draaien - met succes.

‘Delano, ik kijk naar jou’, zegt Kelly de Vries vastberaden. ‘Anders dan jij, toen je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achteren neerschoot. Kamil, ik noem jouw naam, anders dan jullie mijn vader noemden in die verschrikkelijke sms’jes. Omdat ik zo ben opgevoed.’

‘Mijn vader schreef ooit het boek Een moord kost meer levens’, vervolgt ze. ‘Van de familie, van zijn geliefde, zijn collega’s. En ook het leven van jullie ouders, partners en kinderen. Jouw zoon, Delano. En jouw pasgeboren dochter, Kamil. Kinderen die moeten opgroeien zonder vader en de rest van hun leven moeten vechten om los te komen van jullie daden. Ook dat hebben jullie op je geweten.’

De verdachten reageren stoïcijns, maar op de publieke tribune maakt het verhaal van Kelly en haar broer Royce grote indruk. De emotie is voelbaar, bij directe collega’s van Peter R. de Vries en veel misdaad- en rechtbankverslaggevers, die erg op hem gesteld waren. Voor velen komt deze moordzaak dichterbij dan alles wat ze eerder meemaakten.

De nabestaanden van De Vries en zijn partner eisen bijna 4 ton schadevergoeding van de verdachten, vanwege gemaakte kosten, het enorme leed dat is veroorzaakt en om een signaal te geven dat misdaad niet mag lonen.

Strafrechtadvocaat Peter Schouten tijdens een schorsing in de rechtbank Amsterdam. Beeld ANP

Levenslang voor een ‘laffe moord zonder enige wroeging’

In het requisitoir erkent de officier van justitie lang te hebben getwijfeld over een passende eis: levenslang of de hoogste tijdelijke gevangenisstraf, 30 jaar. Het gaat heel ver iemand van 22 voor de rest van zijn leven op te sluiten, erkent hij. Toch kiest het Openbaar Ministerie daarvoor, want de verdachten hebben voor geld een ‘laffe moord gepleegd, zonder enige wroeging of zelfs maar een begin van inzicht’.

Een moord die volgens het OM nauwelijks los te zien is van twee eerdere liquidaties. ‘Eerst de broer van de kroongetuige, daarna de advocaat van de kroongetuige en nu de vertrouwenspersoon van de kroongetuige’, zegt de aanklager. ‘En dat alles in een periode van amper drieënhalf jaar. Hoe kan dat niet met elkaar te maken hebben?’

Volgens het OM heeft het er alle schijn van dat De Vries zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. ‘met de dood heeft moeten bekopen’. Daar is geen bewijs voor; het onderzoek naar de opdrachtgevers en andere mogelijke betrokkenen is nog in volle gang. Deze strafzaak richt zich alleen tegen G. en E.

De liquidaties van de laatste jaren hebben gevoelens van angst en onrust veroorzaakt, aldus de officier van justitie. ‘We moeten laten zien dat we de rechtsstaat beschermen. Het is voor het OM echt tot hier en niet verder. Als een verdachte dit zo gewetenloos doet, moet een belangrijk signaal gegeven worden. Angst zaaien zal nooit zonder ultieme gevolgen zijn. De verdachten hebben hun recht op vrijheid verspeeld.’

Volgens de aanklager was De Vries meer dan een geliefde publieke figuur. ‘Hij was in de eerste plaats een vader, partner, vriend en steun van velen. Het verdriet en verlies dat zij moeten dragen is heel groot.’

Misdaadjournalist Paul Vugts in gesprek met de pers na de bekendmaking van de strafeis. Beeld Joris van Gennip

‘Hij was onze rots in de branding’

Royce de Vries verwoordt het zo, eerder op de middag: ‘Mijn vader was een harde werker. Toch was hij er altijd voor ons. Hij was een vader die iedere zaterdag met mij hand in hand naar de voetbalclub liep, coach van mijn pupillenteam werd en iedere avond na het eten met mij op straat ging voetballen.

‘Hij was onze rots in de branding. Net zoals hij dat was voor nabestaanden, slachtoffers, iedereen die in de verdrukking zat en een beroep op hem deed. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als de verdachte hier voor mij op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat om hulp had gevraagd, mijn vader ook hem had geholpen.’

Peter Rudolf de Vries gaat voor altijd de geschiedenisboeken in, aldus zijn dochter Kelly. ‘Net zoals jullie’, zegt ze tegen de verdachten. ‘Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.’