Zoon Duitse oud-president Von Weizsäcker doodgestoken tijdens lezing in Berlijn

De politie arresteert de man die Von Weizsäcker heeft neergestoken. Beeld AFP

Een twintigtal belangstellenden luisterde in een klein zaaltje van de Schlosspark-kliniek naar Von Weizsäcker. Die gaf een voordracht over leververvetting, zijn medisch specialisme. Om tien voor zeven stormde een man uit het publiek op hem af met een mes. Een politieman die toevallig de lezing bijwoonde, probeerde de aanvaller te stoppen. Toen hij daarbij ernstig gewond raakte, hielpen toeschouwers de man te overmeesteren. Na vergeefse reanimatiepogingen overleed Von Weizsäcker ter plekke.

Ooggetuigen vertelden de Berliner Morgenpost dat hen niets bijzonders aan de dader was opgevallen. De openbare lezing werd gehouden in een zaaltje bij de afdeling psychiatrie en was na registratie voor iedereen toegankelijk.

De dader is een 57-jarige Duitser die niet eerder met de politie in aanraking geweest. Vannacht wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt er misschien iets over het motief bekend. Nu zoekt de politie ‘in alle mogelijke richtingen’, bijvoorbeeld door na te gaan of Von Weizsäcker of zijn familie recent zijn bedreigd. De moord roept ook herinneringen op aan een incident uit 2016, toen een man een arts van een Berlijns ziekenhuis neerschoot.

Presidentszoon

De vader van het slachtoffer, Richard von Weizsäcker, was een van de meest geliefde presidenten van na-oorlogs Duitsland. Von Weizsäcker regeerde tussen 1984 en 1994 West-Duitsland en later het herenigde Duitsland. Hij speelde een belangrijke rol in de omgang met het nazi-verleden door te stellen dat er geen sprake was van een nederlaag, maar juist bevrijding van een misdadig regime.

Een oom van Von Weiszäcker, milieuwetenschapper en oud-parlementariër Ernst Ulrich von Weizsäcker zegt geen idee te hebben wat er achter de moord kan zitten. Hij had zijn neef onlangs nog gezien bij een familie-barbecue en toen was alles normaal, aldus Ernst Ulrich von Weizsäcker.