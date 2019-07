Zoon (8) en moeder voor een trein geduwd in Frankfurt, jongetje overlijdt

Hulpdiensten bij de ICE-trein waarmee de aanrijding plaatsvond. Beeld Andreas Arnold/dpa

De dader duwde de jongen en zijn moeder maandagochtend rond 09.50 uur vanaf perron 7 het spoor op, waar op dat moment een ICE-trein binnenreed. De moeder kon nog net van het spoor kruipen. Voor de zoon was het te laat. De verdachte probeerde ook een derde persoon voor de trein te duwen, maar dit mislukte. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Omstanders wisten hem tegen te houden en leverden hem uit aan de politie.

Maar liefst zestien ambulances en een helikopter waren ter plaatse gekomen voor het drama. De moeder is voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zijn motief is onduidelijk. Volgens de politie is er voor zover bekend geen connectie tussen hem en de slachtoffers.

Het is de tweede keer binnen tien dagen dat er een dergelijk tafereel in Duitsland plaatsvindt. Vorige week zaterdag kwam een 34-jarige vrouw om het leven op het treinstation van Voerde, niet ver van de Nederlandse grens, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De 28-jarige dader kende het slachtoffer niet.