Zoom roept personeel terug: werk en vergader niet (alleen maar) thuis, kom naar kantoor

Zoom-topman Eric Yuan (midden) poseert met zijn team op de dag van de beursgang van zijn bedrijf in 2019. Beeld Getty Images

Voor veel werknemers, studenten en scholieren staat Zoom symbool voor de coronatijd. Tijdens de lockdowns verplaatste een groot deel van het openbare leven zich naar die digitale omgeving. Zoom voer wel bij die ontwikkeling: de omzet en winst van het in Californië gevestigde softwarebedrijf explodeerde. Het laatste jaar stabiliseerde Zooms omzet op ruim 1 miljard dollar per kwartaal.

Met zijn recente besluit erkent Zoom dat een videogesprek niet altijd opweegt tegen de voordelen van direct menselijk contact. Werknemers die op maximaal 50 mijl (ongeveer 80 kilometer) van kantoor wonen, moeten zich minstens twee dagen per week melden op de zaak ‘om met hun teams te communiceren’. Een woordvoerder laat aan Business Insider weten dat Zoom gelooft in deze ‘gestructureerde hybride aanpak’.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Zoom is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat het thuiswerkbeleid dit jaar aanscherpte. Zo verplichtte webwinkel Amazon zijn kantoorpersoneel om vanaf dit voorjaar minstens drie dagen per week fysiek te komen opdraven en niet enkel vanuit huis in te loggen. Apple, Google en Microsoft kwamen met soortgelijke eisen.

Ook Nederlandse werkgevers hebben liever niet dat hun personeel alleen maar thuiswerkt, bleek vorige week uit een rondgang van NRC. Zo kiest Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com voor een regeling die vergelijkbaar is met die van Zoom. Ook chipmachinegigant ASML verwacht zijn werknemers minstens drie dagen per week op kantoor. Bij bijvoorbeeld de Rabobank en ABN Amro maken teams onderling afspraken over het thuiswerken.

Rustiger op kantoor

Het thuiswerken zal naar verwachting niet compleet verdwijnen. Uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat werknemers in Nederland afgelopen najaar gemiddeld 6,4 uur per week vanuit huis aan de slag gingen. In 2019 lag dat met 3,4 uur ongeveer 50 procent lager. Op dinsdag en donderdag trekken werknemers het vaakst naar kantoor, al is het daar dan nog altijd rustiger dan voor de coronacrisis.

Dat dit ‘hybride werken’ een blijvertje zou zijn, tekende zich tijdens de coronacrisis al af. In een enquête die de Volkskrant in de zomer van 2021 hield, gaven veel bedrijven aan het deels thuiswerken te blijven stimuleren. De 65 bedrijven die op de enquête reageerden – samen goed voor 515 duizend voltijdsbanen – meldden vrijwel allemaal op zo’n hybride werkmodel in te zetten. Geen van de bedrijven zag de productiviteit door het thuiswerken dalen.