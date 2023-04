Zonnewagens van Lightyear geveild: 600 piek voor de restanten van een jongensdroom

Op de kijkdag bij Lightyear worden onder andere demo’s geveild. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Pssst … zonnewagentje kopen? Niet veel kilometers gemaakt, helaas wel tegen een muur gereden, verder in puike staat, 600 piek.

Daar staan ze, in een voormalige productiehal op de Automotive Campus in Helmond. Een tiental Lightyears 0, beter bekend als de ‘zonnewagen’. Te wachten om geveild te worden.

Nog maar een paar maanden geleden waren ze Neerlands trots, de toekomst van de automobiliteit; auto’s bedekt met zonnepanelen die op zonnige dagen tot wel 1.000 kilometer op een acculading konden rijden. Maar kort na de productiestart in de Finse provinciestad Uusikaupunki ging de automaker failliet, en nu brengt curator Reinoud van Oeijen de boedel onder de hamer. Waaronder dus deze Lightyear 0, een prototype van de zonnewagen die eerder een crashtest onderging. Voor dit gehavende exemplaar biedt iemand deze woensdagochtend 600 euro.

Uitstervend soort

In de Helmondse hal staan de tastbare restanten van een jongensdroom die in duigen viel. Met een zestal prototypes van de 0, waarvan er slechts één rijdt. En dan niet harder dan 20 kilometer per uur. Voor dit exemplaar staat de teller woensdagochtend op 24 duizend euro, een fractie van de 2,5 ton exclusief btw die de auto ooit had moeten kosten.

Een handvol geïnteresseerden scharrelt door de hal. Het zijn voornamelijk wat oudere heren, met gebogen rug turend door de ramen. Zoals vrachtwagenchauffeur Jos Cox (62), een autofreak, zoals hij zelf zegt. ‘Ik wilde ze weleens in het echt zien’, verklaart hij, terwijl hij met zijn vingers over de zonnepanelen in het dak van de auto streelt. ‘Het zonneconcept spreekt me enorm aan.’

Hoewel hij zelf nog op een dieseltruck rijdt, weet hij dat de verbrandingsmotor een uitstervend soort is. ‘Het is goed dat er andere wegen worden ingeslagen, zoals Lightyear heeft gedaan’, zegt hij. ‘Of het nu elektrisch wordt, of waterstof, of rijden op de zon, er moeten dingen geprobeerd worden.’

Unieke producten

Het relatief kleine aantal gegadigden betekent niet dat er geen interesse is. Een jaar of tien geleden was het op kijkdagen veel drukker, zegt Arno Hendrikse, managing director bij Troostwijk Auctions, dat de veiling organiseert. Nu oriënteren potentiële kopers zich meestal online.

Inmiddels zijn er aanmeldingen uit 43 landen voor de veiling van de Lightyear-onderdelen. De totale waarde voor de boedel bedroeg woensdag 100 duizend euro, maar dat zal nog flink stijgen, verwacht Hendrikse. Vaak zie je in de laatste veilingdag (maandag 24 april) de aandacht exponentieel stijgen, zegt hij, evenals de biedingen.

Sommige kopers schrikken er niet voor terug bedragen neer te tellen voor items die ze nooit hebben gezien, een klassieke sportauto bijvoorbeeld. ‘Het gebeurt weleens dat we online een item verkopen voor 300 duizend euro.’

Hoeveel deze veiling zal opbrengen, durft hij niet te zeggen. Als Hendrikse dure klassieke sportauto’s veilt, weet hij heel aardig wat er uiteindelijk geboden wordt. Nu tast hij in het duister, zegt hij, omdat het om zulke unieke producten gaat. ‘Emotie speelt hier een rol. Stel dat je als verzamelaar al een mooie collectie hebt, dan is een Lightyear 0 toch een leuke aanvulling.’

Of daartoe ook het Haagse Louwman Museum behoort, met een collectie van 275 antieke en klassieke automobielen, is onduidelijk. Het museum reageerde niet op de vraag of er interesse is in een Lightyear 0.

‘Doodzonde’

Naast de voertuigen worden ook kantoormeubels geveild. En een hal verderop staan schappen vol onderdelen. Hendrikse trekt er één uit een krat. Het veelvormige kunststof element is vermoedelijk een ventilatiekanaal voor de Lightyear 0, alleen bruikbaar voor deze auto.

Wie koopt zoiets? ‘We verkopen meestal complete kavels’, zegt Hendrikse. In dit geval nummer 31, waar ook andere onderdelen liggen, zoals een rol buigbare kunststof slang. ‘Universeel toepasbaar.’ Verderop liggen accupakketten. Op één ervan, met een opslagcapaciteit van 61 kilowattuur, is nu 1.100 euro geboden, een fractie van de werkelijke waarde.

Bezoeker Charles (72) kijkt hoofdschuddend naar de zonnewagens in de hal. ‘Dit was nooit haalbaar, heel triest. Een beetje een Spykerverhaal (het onfortuinlijke Nederlandse sportwagenmerk onder leiding van entrepreneur Victor Muller dat roemloos ten onder ging, red.). Doodzonde.’

De bezoeker werkte ooit zelf bij Daf en Volvo Cars, dat in Nederland onder meer de hoekige Volvo 340 produceerde. Om een nieuwe auto rendabel te kunnen produceren, heb je minstens een kwart miljard aan investeringen nodig, weet hij. ‘En moet je er jaarlijks een half miljoen produceren om break-even te draaien. Volvo is dat in Nederland nooit gelukt, daarom zijn ze vertrokken.’

Hij vraagt zich af of Lightyear ooit bij zo’n aantal in de buurt had kunnen komen. De leiding zag het veel te rooskleurig in, oordeelt hij. ‘De top bestond uit economen, niet uit automotive mensen.’