Zonnepanelen worden de komende maanden flink goedkoper

AlmereZonnepanelen in Oosterwold. Beeld Arie Kievit

Tijdens corona heeft China, dat zo’n 95 procent van de wereldmarkt van zonnepanelen heeft, enorm geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn capaciteit. Dit jaar zijn ook nog eens veel fabrikanten overgestapt naar een verbeterd type zonnepaneel, dat een hogere opbrengst per vierkante meter heeft. Beide typen panelen komen inmiddels de markt op.

Vraag gehalveerd

Maar de vraag blijft achter, zegt Gerard Scheper, ceo van European Solar, een kennisplatform voor de sector. Niet per se in Noord-west Europa, waar zonnepanelen nog altijd goed worden verkocht omdat de economieën hier dankzij steunmaatregelen tijdens de energiecrisis nog redelijk draaien. ‘We zagen daarom een enorme piek in de consumentenvraag, ook omdat zonnepanelen vanwege de hoge energieprijs lucratief waren.’

Maar in andere delen van de wereld hebben inflatie en de hoge rente de koopkracht flink uitgehold. In Zuid-Amerika, een belangrijk afzetgebied, is volgens Scheper de vraag gehalveerd, net als in sommige andere landen. ‘Dan speelt bij producenten al snel de vraag: hoe kom ik van mijn spullen af. Dat zie je terug in prijsverlagingen.’

‘Alle seinen op groen’

Ook transportkosten zijn gedaald. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie kostte een zeecontainer ruim 16 duizend dollar. Nu is dat duizend dollar. Bovendien staat de dollar ook nog eens redelijk gunstig. ‘Dus alle seinen staan op groen voor lagere prijzen.’

Het lijkt er volgens Scheper op dat de prijsdaling van de afgelopen tien jaar, na een tijdelijke onderbreking door corona en de oorlog in Oekraïne, nu weer doorzet. Inmiddels kost een zonnepaneel nu bijna eenderde minder dan een vergelijkbaar exemplaar in januari. Dat betekent niet dat de complete installatie ook zoveel goedkoper wordt, maar wie binnenkort nieuwe panelen laat leggen, zal volgens Scheper honderden euro’s minder kwijt zijn. Ergens na de zomer zullen de lagere prijzen ook voor particuliere klanten merkbaar worden.

Nederland is internationaal al koploper in de categorie ‘hoeveelheid zonnepanelen per hoofd van de bevolking’, en de komende prijsverlagingen zullen waarschijnlijk leiden tot een nieuwe golf, al ziet Scheper de komende tijd vooral een verschuiving naar de markt voor grote zonnevelden. Die zat na het wegvallen van subsidies en vooral hogere materiaalkosten in een dip, maar lijkt nu in de startblokken te staan voor herstel. De consumentenmarkt lijkt na januari juist momentum te verliezen, zegt Scheper, maar wat het effect van de verwachte prijsdaling zal zijn, is volgens hem nu nog lastig te zeggen.