Zonnepanelen in Den Haag blijken stoorzender en moeten uit tijdens bezoek Ivanka Trump

In het congrescentrum wordt begin juni de driedaagse ondernemerstop GES 2019 gehouden, met op de sprekerslijst mensen als presidentsdochter en -adviseur Ivanka Trump, premier Rutte, minister Sigrid Kaag, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en prins Constantijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verzorgen de opening. GES staat voor Global Entrepreneurship Summit.

Vanwege al die hoogwaardigheidsbekleders moet de conferentie goed beveiligd zijn. Daartoe werd op het dak van het naburige Novotel speciaal voor deze gelegenheid een C2000-zender geïnstalleerd. Maar de zonnepanelen op het dak van het congresgebouw World Forum stoorden die zender. Daarop kreeg de exploitant van de zonnepanelen, een coöperatie van 48 bewoners uit de buurt, opdracht om de panelen tijdelijk uit te schakelen.

De conferentie is van 3 tot 5 juni, maar de panelen moeten uit van 22 mei tot 12 juni. ‘Om technische redenen’, zegt het Agentschap Telecom. Volgens het Agentschap zijn zonnepanelen vaker stoorzender. Niet alleen C2000 heeft er last van, maar ook tv’s, portofoons, apparatuur van radio-amateurs en elektronische deuropeners.

Het Agentschap zegt dat niet de panelen zelf de problemen veroorzaken, maar de randapparatuur: omvormers en optimizers. ‘We zien dat omvormers uit het Verre Oosten niet altijd voldoen aan de eisen die in Europa gelden’, zegt een woordvoerder. Ook kabels zijn soms ‘van een lousy kwaliteit’ met storingen als gevolg. Elektronische signalen uit de apparatuur ontsnappen naar de ether en veroorzaken daar ruis. ‘We hebben dit jaar al twintig meldingen gehad van storingen door omvormers en optimizers van zonnepanelen.’ Hoe vaak dat leidde tot ingrijpen, kon de woordvoerder niet zeggen.

Installatie

Brancheorganisatie HollandSolar kent de problemen met de verstoringen, maar zegt dat de oorzaak een heel andere is. Niet ondeugdelijk materiaal, maar onvoldoende kennis bij de installateurs. ‘Bij panelen die op daken worden geplaatst, legt de installateur de kabels vaak in een lus rondom de panelen neer. En dan is het foute boel. Die lus gaat functioneren als een antenne. Niet alleen dat: het is ook gevaarlijk bij blikseminslag. Je kunt dan een enorme stroomstoot krijgen door die lusvorm.’ Het staat in de regels voor installatie, maar ontsnapt te vaak aan de aandacht van de installateurs.

Voorzitter Ruurd Abma van de gedupeerde zonnecoöperatie Zon op World Forum snapt niet dat de panelen drie weken uit moeten als er maar drie dagen wordt geconfereerd. De schade is aanzienlijk. Op basis van de ervaringen van vorig jaar schat hij dat het afsluiten de 48 leden van zijn coöperatie maximaal 700 euro inkomsten kan schelen. ‘Dat is 14 procent van de jaaropbrengst van vorig jaar.’ Wie die schade zou moeten betalen, is hem niet duidelijk.