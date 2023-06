Zonnepanelen hielpen de brandweer niet bij grote woningbrand in Arnhem: ‘We hebben moeten wachten tot de dakconstructie het begaf’

De enorme ravage na de brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

1 | Wat is er bekend over de brand in Arnhem?

De brand begon zondag rond het middaguur in de keuken van een woning aan de Van Kinsbergenstraat in de wijk Presikhaaf. Omdat de brandweer het vuur niet onder controle kreeg, breidden de vlammen zich uit naar de zeven andere huizen in hetzelfde rijtje. Pas na tien uur ’s avonds kwam het sein brand meester. Alle woningen in het rijtje zijn onbewoonbaar verklaard.

De getroffen huizen, die eigendom zijn van woningbouwvereniging Portaal, zijn in 2016 gerenoveerd. Deze sociale huurwoningen zijn toen energiezuinig gemaakt, zegt een woordvoerder van Portaal. Zo werden alle daken voorzien van zonnepanelen, om de nieuwe warmtepompen in de woningen van stroom te voorzien.

2 | Welke rol speelden de zonnepanelen bij de brand?

De zonnepanelen op de huizen in de Van Kinsbergenstraat maakten het blussen een schier onmogelijke klus. De panelen lagen niet los op een pannendak, zoals meestal het geval is, maar waren in het dak geïntegreerd: ze strekten zich uit van huis tot huis en van nok tot goot.

De panelen zijn zo ontworpen dat ze regenwater netjes afvoeren. Daardoor hielden ze zondag het water weg van het brandende isolatiemateriaal dat zich onder de panelen bevond. ‘Door die constructie kon het bluswater niet bij de daadwerkelijke vuurhaard komen’, zegt woordvoerder Marco Misset namens de betrokken hulpdiensten.

Via het isolatiemateriaal kon het vuur zich waarschijnlijk ook sneller verspreiden, denkt Ruud van Herpen, brandveiligheidsexpert aan de TU Eindhoven. ‘Meestal is dat een kunststof isolatieschuim.’

Op basis van foto’s en video’s van de brand concludeert hij dat dit materiaal over het gehele rijtje huizen doorliep. Brandwerende onderbrekingen boven de muren van de woningen lijken niet aanwezig te zijn. ‘Het dak was zonder meer de zwakste schakel’, zegt Van Herpen.

Om het vuur goed te kunnen bestrijden, moest de brandweer de zonnepanelen van het brandende dak verwijderen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Het kan alleen door het dak te betreden’, legt woordvoerder Misset uit. ‘Dat is niet veilig voor onze mensen. Je kunt niet zien wat er onder die zonnepanelen gebeurt. Bij sommige stukken hebben we met bluswerkzaamheden moeten wachten tot de dakconstructie het begaf.’

3 | Spelen deze problemen niet bij pannendaken met losse zonnepanelen erop?

Dakpannen hebben in de strijd tegen vuur enkele grote voordelen, zegt Van Herpen. Omdat de constructie waarop de pannen liggen, niet doorloopt naar de buren, verspreidt het vuur zich niet zo gemakkelijk via het dak. ‘De buitenafwerking met dakpannen loopt wel door, maar dat mag ook: pannen branden namelijk zelf niet’, zegt Van Herpen.

Een pannendak – ook met losse zonnepanelen erop – laat bluswater bovendien beter door. ‘Die pannen zijn kleine, losliggende elementjes’, legt Van Herpen uit. ‘Met een sterke blusstraal kun je die wegschuiven en bij de onderliggende constructie komen.’

4 | Lopen meer huizen met geïntegreerde zonnepanelen gevaar?

Omdat het aantal zonnepanelen op woningdaken flink toeneemt, zijn vragen over de brandveiligheid ervan urgenter dan ooit. In 2022 kwamen er in Nederland 440 duizend daken met zonnepanelen bij, bleek begin dit jaar uit cijfers van de drie grootste netbeheerders, Enexis, Liander en Stedin. Op bijna een op de vier woningen liggen nu zonnepanelen. Dat zijn ruim twee miljoen stroomopwekkende daken.

Het staat volgens Van Herpen buiten kijf dat er meer woningen in Nederland gevaar lopen. Hoeveel Nederlandse huizen geïntegreerde zonnepanelen in de daken hebben, is niet bekend, maar deze manier van renoveren is bij sociale huurwoningen volgens Van Herpen populair. Hij raadt bewoners aan om bij hun woningcorporatie de bouwtekening op te vragen van het dakdeel bij de muur naar de buren. ‘Als daarop geen brandwerende onderbreking van de dakelementen te zien is, kun je erop aandringen dat die alsnog geplaatst wordt.’