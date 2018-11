Zonnebrandmerk verliest rechtszaak van Consumentenbond na slechte recensie

De Consumentenbond hoeft een artikel waarin zonnebrandspray Australian Gold (AG) beticht wordt van onvoldoende bescherming voor de huid niet te rectificeren. Dat oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag.

AG had een kort geding aangespannen vanwege een slechte recensie in de Consumentengids. Hun zonwerende spray zou slechts factor 15 bieden in plaats van de beloofde factor 30, aldus het artikel. De spray kreeg het rapportcijfer 2,5 op een schaal van tien.

De advocaat van AG zaaide tijdens de zaak, twee weken geleden, twijfel over de betrouwbaarheid van het onderzoek. ‘In theorie zou mijn buurvrouw meegewerkt kunnen hebben. We weten niet wie het uitgevoerd heeft.’ Maar hij vond geen gehoor. De rechter wees op de vrijheid die de bond heeft bij het uitvoeren van onderzoeken. Ook zijn er volgens haar geen aanwijzingen gevonden voor ondeugdelijkheid in het onderzoek.