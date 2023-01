Zonneautofabrikant Lightyear krijgt tweede voorlopige order voor duizenden exemplaren van beter betaalbare gezinszonnewagen

Lightyear-ceo Lex Hoefsloot bekijkt een van de eerste auto’s op de productielijn in Finland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Deze met zonnepanelen beklede gezinswagen moet in 2025 van de band rollen. De Lightyear 2, met een verwachte prijs van minder dan 40 duizend euro, moet het toegangskaartje van de fabrikant worden tot de massamarkt. Vorig jaar kondigde Leaseplan al aan dat het vijfduizend auto’s wil bestellen. Ook autodeelplatform Mywheels heeft opties genomen op de 2.

Arval, een van de zakenpartners van het Helmondse bedrijf, zegt in een persbericht dat Lightyear inmiddels voorlopige orders heeft voor 21 duizend stuks van het tweede model. Dat zou het jonge autobedrijf een omzet opleveren van een kleine 840 miljoen euro. Arval heeft ongeveer 1,5 miljoen lease-auto’s op de weg en wil dat in 2025 ongeveer de helft deels of helemaal elektrisch is.

Onlangs presenteerde Lightyear de eerste specificaties van de 2, die voortborduurt op de technologische vaandeldrager, de 0. De opvolger moet dankzij de zonnepanelen op dak en motorkap een actieradius krijgen van 800 kilometer. In de zomermaanden moet het voertuig zich voor een flink deel kunnen bedruipen op energie afkomstig van de zon.

Bouwer nog onbekend

Wie de 2 gaat bouwen, is nog niet bekend. Lightyears eerste model, de 0, een kostbare demonstratieauto van 250 duizend euro, wordt grotendeels met de hand gebouwd bij Valmet Automotive in Finland. Of het bedrijf erin slaagt de 2 in productie te nemen, is nog niet zeker. Hiervoor zijn vele honderden miljoenen euro’s aan investeringen nodig. Het is nog onduidelijk hoe het bedrijf dit geld bij elkaar gaat krijgen, zeker onder de huidige slechte marktomstandigheden en groeiende concurrentie vanuit met name Zuidoost-Azië en China.

Het Nederlandse autobedrijf is opgericht door oud-studenten van de TU Eindhoven, die ooit begonnen te racen met zonnewagens in de woestijn van Australië. Met de ervaring die ze hierbij opdeden, besloten ze een praktische gezinswagen te gaan ontwikkelen.

De elektrische auto is wereldwijd bezig aan een razendsnelle opmars: vorig jaar was bijna een op de tien nieuwe auto's elektrisch, meldt de Wall Street Journal. In totaal zijn vorig jaar 7,8 miljoen volledig elektrische personenwagens verkocht op een totaal van ruim 80 miljoen.