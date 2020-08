Zonder zwembroek, maar voortaan met mondkapje: coronavirus treft Franse nudistenhoofdstad

De traditionele nieuwjaarsduik in 2018/2019 in Cap d’Agde. Toen waren er geen mondkapjes nodig en hoefde er geen afstand te worden gehouden. Beeld AFP

Het is het Mekka voor naaktlopers, de officieuze nudistenhoofdstad van Frankrijk: Cap d’Agde, een kleine badplaats in de buurt van Montpellier, trekt iedere zomer zo’n 40 duizend naakte toeristen uit binnen- en buitenland. Ze kunnen er, zonder kleren aan hun lijf, genieten van de zon en en het strand, shoppen in één van de bijna honderd winkels, een filmpje pakken in de bios of een dansje wagen in de discotheek. Wat in de jaren vijftig begon als kleinschalige nudistencamping is uitgegroeid tot dé naakthotspot aan de Middellandse Zee.

Sinds kort moeten de vakantievierders, zeer tegen de mores van de nudistenenclave in, noodgedwongen toch een stuk bedekkend textiel accepteren: het mondkapje. Nadat twee werknemers van een hotel het coronavirus onder de leden bleken te hebben, wees een grootschalige testcampagne deze week uit dat het virus zich in sneltreinvaart onder de nudisten heeft verspreid. Meer dan honderd mensen hebben in Cap d’Agde corona opgelopen.

De autoriteiten doen er alles aan de verspreiding van het virus in de naaktbadplaats in te dammen. Sinds dinsdag zijn mondkapjes verplicht op de stranden en in de straten. De vier bars die het nudistendorp rijk is zijn tot nader order gesloten. Het Regionale Agentschap voor de Gezondheid roept bezoekers van Cap d’Agde op zich te laten testen. De gemeente organiseert iedere dag testsessies bij mobiele testpunten in de badplaats.

Geen afstand

Een andere voor de hand liggende maatregel om het virus in te dammen is in Cap d’Agde lastiger te handhaven. De distanciation sociale - in Frankrijk niet anderhalf maar één meter - valt in het nudistenkamp onmogelijk na te leven, verklaarden meerdere vakantiegangers tegenover de regionale televisiezender France 3. ’s Avonds zit iedereen hier tegen elkaar aan geplakt’, zei een man die in de rij stond voor een coronatest. ‘We komen hier niet om te kaarten.’

Cap d’Agde is niet alleen populair onder nudisten, maar ook een pleisterplaats voor liefhebbers van vrije seks en partnerruil. De badplaats is de voorbije decennia een toevluchtsoord geworden in het swingerscircuit, tot ergernis van veel traditionele nudisten. In 2010 drong een gemeenteraadslid er bij de burgemeester op aan iets te doen aan ‘de explosie van libertijns gedrag’. De Spaanse online krant El Espanol noemde Cap d’Agde ‘de mondiale hoofdstad van openbare seks’.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran, die vrijdagochtend op een persconferentie zijn zorgen uitte over de besmettingen in Cap d’Agde, lijkt zich terdege bewust van de vrije seksuele moraal van een deel van de vakantievierders, al zei hij het niet met zoveel woorden. ‘Er vindt een omvangrijke vermenging van groepen mensen plaats’, aldus de minister. ‘In sommige delen van Cap d’Agde is het naleven van de voorzorgsmaatregelen niet bepaald de regel.’