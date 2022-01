Zonder klachten naar de basisschool: het kabinet versoepelt de quarantaineregels voor het onderwijs

Een 18-jarig meisje uit Winterswijk zit eind vorig jaar thuis in quarantaine. Beeld Marcel van den Bergh

1 Basisscholen: niet meer met de hele klas in quarantaine

Tot dusver gold de regel dat als drie ­basisschoolkinderen in een klas met ­corona zijn besmet, de hele klas in quarantaine moet. Na het laatste OMT-advies is die regel nu versoepeld. Zolang leerlingen zelf niet positief zijn ­getest en geen klachten hebben, mogen ze gewoon naar school blijven ­komen. Ook kunnen ze naar de voetbaltraining of een andere vereniging.

Bij een langer durende uitbraak in een klas of een andere groep kinderen onder de 13 jaar, kan de lokale GGD alsnog besluiten een quarantaineadvies voor de hele groep te geven. Ook krijgen ouders het advies om hun kinderen niet bij opa en oma (of andere kwetsbare personen) op bezoek te ­laten gaan als er besmettingen in de klas zijn.

2 Scholieren en studenten: zonder klachten naar school en college

Voor middelbare scholieren en studenten in het mbo en hoger onderwijs tot 18 jaar worden de regels ook versoepeld. Als iemand dicht bij een huis­genoot, klasgenoot of medestudent is geweest die positief test, kan hij ­gewoon naar school, college of de sportclub – zolang klachten uitblijven.

Voor studenten boven de 18 jaar blijven de quarantaineregels voor volwassenen gelden. Ze hoeven niet in quarantaine na contact met een besmet persoon als ze meer dan één week geleden geboosterd zijn of in de afgelopen acht weken hersteld zijn van corona. Ze moeten dan wel klachtenvrij blijven.

Het versoepelen van de quarantaineregels in het onderwijs is niet ­zozeer het gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het OMT ­erkent dat de versoepelingen een risico zijn voor kwetsbare kinderen en de kans op ernstige coronaklachten ­onder kinderen en jongeren vergroot. Toch wordt de continuïteit van fysiek onderwijs nu belangrijker gevonden.

3 Cruciale beroepen nog in afwachting

De versoepelingen bieden geen oplossing voor het gevaar van uitvallende treinen of een tekort aan brandweerlieden. In het advies voor de persconferentie van 14 januari, adviseerde het OMT om de quarantaineregels voor mensen met een cruciaal beroep te versoepelen. Dat zou neerkomen op ongeveer dezelfde versoepeling zoals die nu voor middelbare scholieren en studenten geldt.

Het kabinet wil dit advies wel overnemen, maar is nog in overleg met werkgeversorganisaties welke beroepen onder deze versoepeling zouden moeten vallen en welke voorwaarden daarvoor gelden, aldus een woordvoerder van Kuipers. Zodra dat duidelijk is, kan deze versoepeling alsnog ingaan.