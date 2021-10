Zonder de invasie van ‘exotische Europeanen’ is het wel érg stil in Manhattan

Beeld AFP

Ik ga niet liegen. Wat mij betreft is het Amerikaanse reisverbod voor Europese toeristen het beste wat het coronavirus heeft voortgebracht.

Omdat jullie bijna allemaal de Verenigde Staten niet binnenkomen, is het extra fijn om hier nu correspondent te zijn. Geen lange Noord-Europese lijven die sjokkend mijn zicht verpesten. Geen vage kennissen die smeken om een slaapplek op mijn bank. Geen twitteraars die de wereld moeten laten weten dat zij óók op die plek waren waar ik over schreef en die toch echt een andere indruk van alles hadden. Als je, zoals ik, net bent begonnen, is het fijn thuisraken in een nieuwe stad, een nieuw land.

Steeds wanneer ik afgelopen zomer dacht: ‘Het land gaat open, ze komen weer’, werd de deadline uitgesteld en gaf ik mijzelf een high five. Het enige nadeel dat ik op de langere termijn kon voorzien, was dat Amerikanen mij als ‘exotische Europeaan’ zouden gaan beschouwen en met hun tengels aan mijn haar zouden willen zitten. Even voelen hoe dat is, Europees haar: ‘Zacht, zeg! Héél anders dan ik had verwacht.’

Zonder jullie is het een stuk rustiger in New York. Zelfs op Manhattan is de hartslag van de stad lager. Wat kan meespelen is dat New Yorkers sinds maart softdrugs op zak mogen hebben. Je ziet veel mensen op straat die high zijn of stoned. Ze lopen langzamer, komen relaxter over.

Omdat het ’s avonds minder druk is op de weg zie ik de vreemdste lichtgevende voertuigen over Broadway crossen. Er wordt zelfs geskateboard, midden op de weg Eens hoorde ik Tupac Shakur keihard uit een van die lichtgevende wagens komen. U hoort het goed: een Westcoast-rapper, gedraaid op de meest iconische straat van de Eastcoast! Als gevolg van het reisverbod konden New Yorkers genieten van hun stad en over hun drempels heen stappen, in plaats van over jullie.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam deze maand dan het nieuws dat er uit de Schengenlanden toch weer gereisd mag worden naar de Verenigde Staten, vanaf 8 november, mits gevaccineerd. Maar ik begrijp het best hoor, als u bang bent dat het in één keer heel druk zal worden en dus besluit nog vijf jaar te wachten.

Het vreemde is dat veel New Yorkers, échte New Yorkers, blij zijn met jullie komst. Ik blijf de vraag stellen in de hoop dat iemand een keer zegt: ‘Maar het was zo lekker rustig!’ Maar nee. Ze missen hun Europese vrienden, velen hebben ergens familie. Ze missen het om nieuwe ideeën te horen, over iets anders verbolgen te zijn dan over boze anti-vaxxers in Texas. Ook de horeca staat trappelend te wachten op jullie komst en – in het bijzonder – jullie geld. Het toerismebureau van de stad wil zes miljoen dollar steken in een campagne die weer internationale toeristen naar New York moet lokken.

De mensen die jullie, denk ik, nog het meest hebben gemist zijn de daklozen en de metro-acrobaten, die ondergronds aan palen hangen en flikflaks doen terwijl de volgende halte wordt omgeroepen. Het is pijnlijk om te zien hoe weinig zij deze dagen in hun pet krijgen toegestopt. Namens hen zeg ik alvast: welkom terug!