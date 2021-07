Zonder coronavaccinatie ben je niet meer welkom op het Googlekantoor

De vaccinatieplicht zal voorlopig alleen gelden voor de Amerikaanse kantoren. Beeld Getty Images

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft de vaccinatieplicht woensdag in een memo aan zijn werknemers bekend gemaakt. Meerdere Amerikaanse media zagen het bericht in. Wereldwijd werken er 144.000 mensen bij Google, maar de vaccinatieplicht zal voorlopig alleen gelden voor de Amerikaanse kantoren.

CEO Sundar Pichai schrijft in de memo dat vaccinaties ‘een van de belangrijkste manieren is om onszelf gezond te houden de komende maanden’. Momenteel vraagt Google haar medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken, de kantoorgebouwen staan grotendeels leeg.

In de memo maakt Pichai bekend dat de aangekondigde terugkomst van het werken in de kantoortuin is uitgesteld van september naar midden oktober. Veel Google-medewerkers zouden hebben aangegeven september nogal vroeg te vinden, nu de deltavariant in de VS om zich een grijpt.

Wie in oktober dan toch terug naar kantoor wil, moet zich dus laten vaccineren. Of werknemers die een vaccinatie weigeren thuis moeten blijven werken of worden ontslagen, is nog niet duidelijk.

Ook vaccinatieplicht ambtenaren

The New York Times maakte woensdag eveneens bekend dat president Joe Biden bijna twee miljoen Amerikaanse ambtenaren een vaccinatie tegen het coronavirus wil verplichten. Formeel wordt het wel mogelijk om onder de plicht uit te komen, maar dat wordt de ambtenaren wel moeilijk gemaakt. Niet-gevaccineerde ambtenaren zullen zich regelmatig moeten laten testen, zullen in tegenstelling tot gevaccineerde collega’s wel afstand moeten houden en worden beperkt in hun reismogelijkheden.

Biden zal de vaccinatieplicht naar verwachting donderdag bekend maken. In de VS is ongeveer de helft van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat stemt Biden niet gerust. Eerder zei hij al ‘letterlijk van deur tot deur te gaan’ om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen in bepaalde Amerikaanse wijken. Landen als Griekenland en Italië stelden eerder al een vaccinatieplicht in voor zorgpersoneel. Zover bekend is Google daarentegen het eerste grote bedrijf dat een vaccinatie verplicht stelt.