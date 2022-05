‘Zonder Anna van Egmond en Anna van Saksen was Willem van Oranje gewoon een berooide edelman geweest’

V.l.n.r. Weyn Ockers, Maria Catharina ‘Goeie Mie’ Swanenburg, Dr. Aletta Jacobs, Koningin Wilhelmina, Margaretha Zelle (Mata Hari), Anna van Egmont, Anna van Saksen, Hannie Schaft. Beeld -

‘Meneer, waarom gaat het in de les eigenlijk zo weinig over vrouwen?’ Richard Zuiderveld (35), geschiedenisleraar op het Carmelcollege in Emmen, stond even met zijn mond vol tanden toen drie meiden uit zijn klas hem deze vraag stelden.

‘Het was een hele terechte vraag’, zegt hij. ‘En het zette me aan het denken. In mijn lessen had ik het wel over Aletta Jacobs en Mata Hari, maar daar hield het wel bij op.’

Zuiderveld besloot op zoek te gaan naar verhalen over vrouwen die een bijzondere rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Die waren er genoeg, zo bleek. ‘Alleen hoor je er niet veel over.’ Hij las het naslagwerk 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van historica Els Kloek, struinde het internet af en maakte een selectie van de meest spectaculaire verhalen.

Het resultaat van zijn zoektocht ligt sinds vorige week in de winkel: Powervrouwen Nederland, zoals de titel luidt, is een kinderboek met 25 biografieën van vrouwelijke spelers uit de Nederlandse geschiedenis. Het eerste deel, over legendarische internationale vrouwen, verscheen in 2020.

In de nieuwste uitgave komen bekende namen voorbij, onder wie koningin Wilhelmina, verzetsstrijder Hannie Schaft en ‘vliegende huisvrouw’ Fanny Blankers-Koen. Maar er is ook aandacht voor minder bekende figuren, zoals Weyn Ockers, alias ‘de pantoffelgooister’ – een bijnaam die ze ontleent aan het gooien van een pantoffel naar een Mariabeeldje in de Oude Kerk in Amsterdam. Ockers moest deze tamelijk onschuldige daad tijdens de verwoestende Beeldenstorm van 1566 bekopen met de verdrinkingsdood.

Ook ‘Goeie Mie’, die in het Guinness Book of Records staat vermeld als de grootste gifmengster aller tijden, speelt een rol. De verpleegkundige deed zich in de industriële tijd voor als weldoener voor arme fabrieksarbeiders, maar vergiftigde intussen tientallen mensen met arsenicum, om vervolgens op sluwe wijze hun geld op te strijken.

‘Is Goeie Mie een powervrouw?’, vraagt Zuiderveld zich hardop af. Hij is even stil. Dan, opeens zeker van zijn zaak: ‘Nee, zij is geen powervrouw, maar haar verhaal staat wel symbool voor een bepaald tijdvak in de geschiedenis.’

De titel suggereert dat er alleen heldinnen worden opgevoerd, maar er staan genoeg schurken in het boek.

‘Dat is een bewuste keuze. Wat je in sommige kinderboeken ziet, is dat vrouwen alleen worden neergezet als heldinnen. Dat vind ik geen eerlijk beeld. Als je meerdere historische kanten wilt laten zien, dan moet je ook de vrouwelijke schurken of slachtoffers noemen. De titel is overigens verzonnen door mijn leerlingen. Nadat het boek af was, heb ik ze gevraagd om suggesties aan te leveren op briefjes. Deze titel kwam er het vaakst uit.’

Is dit een feministisch boek?

‘Nee, dat is niet de insteek. Er hangt geen politieke agenda aan dit boek. Iedereen verdient een plek in de historie, of je nou een man of vrouw bent. Alleen is de balans nu scheef.’

Hoe komt het dat geschiedenisboeken voornamelijk gevuld zijn met mannen?

‘Vrouwen kregen vaak niet dezelfde kansen als mannen om machtige posities te bekleden, dus volgens veel mensen speelden ze om die reden een ondergeschikte rol in de geschiedenis. Terwijl het aan de andere kant ook een excuus kan zijn. Je kunt het hebben over machtige mannen uit de Middeleeuwen, maar ook over gravin Jacoba van Beieren.’

U bedoelt: het is een keuze om vrouwen niet te benoemen?

‘Zeker. Het is echt niet zo dat vrouwen tot 1960 alleen maar thuis zaten. Er waren vrouwen die gekleed als man in het leger dienden, vrouwen die een avontuurlijk leven wilden leiden of een heroïsche dood wilden sterven. Alleen werd daar niet over geschreven, want het was een schande.’

Wie is uw favoriete vrouwelijke historische held?

‘Maritgen Jans, een meisje van 17 dat meevoer met de West-Indische Compagnie. Ze knipte haar haren af, ging zich kleden als man en schreef zich onder een andere naam in. Dat vind ik zo stoer! Eenmaal ontdekt als vrouw, werd ze van boord gestuurd en moest ze verplicht trouwen.’

Historische feiten worden in het boek ‘opgeleukt’ met sfeerbeschrijvingen en verzonnen conversaties. Waarom heeft u voor deze vorm gekozen?

‘Ik wil de geschiedenis toegankelijk maken voor kinderen en ik geloof dat dit kan door middel van verhalen. Over sommige vrouwen was bovendien weinig informatie te vinden, daar heb ik meer vrijheid genomen om een fictief verhaal te maken.’

Bent u anders les gaan geven sinds u bent toegesproken door meisjes uit uw klas?

‘Ja, maar het kost tijd. Ik haal vrouwen wel naar voren, maar het zit nog altijd niet in de kern van mijn lessen. Dat heeft er ook mee te maken dat ik rekening moet houden met leerdoelen vanuit de overheid. De lesboeken zijn daarop gebaseerd.’

Zouden de lesboeken niet gewoon aangepast moeten worden, zodat er meer aandacht komt voor historische vrouwen?

‘Daar zou inderdaad iets in moeten veranderen, al is het maar door een klein zinnetje toe te voegen als: Willem van Oranje is succesvol geworden dankzij de vrouwen met wie hij was getrouwd. Want zonder het geld van Anna van Egmond en Anna van Saksen (zijn eerste en tweede vrouw, daarna volgden er nog twee, red.), was hij gewoon een berooide edelman geweest.’

Waarom gebeurt dat niet, zo’n zinnetje toevoegen? Zijn uitgeverijen van lesboeken zo conservatief?

‘Niet per se. Ik schrijf zelf voor een uitgever van Engelstalige lesmethodes en heb daar voorgesteld om meer ruimte te geven aan historische vrouwen. Dat werd goed ontvangen.’

Toch lijken de meeste uitgeverijen hier nog niet van doordrongen.

‘Klopt, maar geschiedenis is zo’n breed vak en geschiedenisdocenten willen zoveel vertellen dat je moet filteren.’

Dat is dan toch een kwestie van de juiste keuzes maken?

‘Ja, ik hoop dat mensen die lesmethodes maken dit boek lezen en denken: hé wat leuk! In onze volgende editie gaan we deze vrouwen erin zetten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.’