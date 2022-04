Zondagavond geen NS-treinen meer door ingrijpende technische storing

Reizigers op station Den Haag Centraal. De NS roept reizigers op hun treinreis uit te stellen in verband met een technische storing. Beeld ANP

De problemen begonnen aan het einde van de ochtend met een storing in een ict-systeem, zegt een woordvoerder van NS. Daardoor raakte het actuele planningssysteem ontregeld. Dat systeem koppelt machinisten en conducteurs aan treinen. In geval van een calamiteit, zoals een wisselstoring, moet die koppeling ververst worden.

‘Dat gebeurt nu niet en dat is wel nodig om de treinen goed en veilig te laten rijden’, aldus de woordvoerder. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het verhelpen van het ict-probleem, zegt ze. ‘Het is helaas nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren.’ Zondagavond rond 19 uur kwam het nieuws dat NS-treinen zondag helemaal niet meer gaan rijden.

Regionale vervoerders

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden wel treinen, volgens de normale dienstregeling. Ook de internationale treinen rijden. Toch adviseert de NS mensen niet per spoor te reizen. Wie al onderweg is, moet ander vervoer zoeken en kan de reis plannen via de 9292-app.

De storing zorgt op verschillende plekken voor drukte. ‘Op Rotterdam Centraal staat het vol met ijsberende mensen’, aldus RTV Rijnmond. Bij het busstation bij Amersfoort Centraal staan de mensen rijendik, meldt RTV Utrecht. Ook voor de informatiebalies in station Utrecht Centraal staan lange rijen.

Reizigers op station Utrecht Centraal bij de servicebalie. Beeld ANP

Op het Centraal Station in Amsterdam zijn flink wat internationale reizigers gestrand, meldt de lokale Omroep AT5. Het zou vooral gaan om mensen die onderweg zijn naar Schiphol of daar net vandaan komen.

Er worden geen bussen ingezet, meldt de NS . ‘Het is helaas niet mogelijk om op deze schaal bussen in te zetten. Je kunt het beste even overleggen met ons personeel op het station als je aan het reizen bent.’

Streekvervoerder Arriva rijdt nog, maar meldt op Twitter dat bussen door de technische storing bij de NS overvol zitten. ‘Helaas moeten wij hierdoor haltes overslaan’, meldt Arriva. De vervoerder spreekt van overmacht.

De actuele reisinformatie is verstoord: de reisplanner toont veel onjuiste reisadviezen, bericht de NS. Op de stations is de informatie in de schermen weer hersteld.