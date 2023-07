Zondag code oranje in zuiden en oosten, festivals Awakenings en Bospop afgelast

De weerkamer van het KNMI. Beeld ANP

De veiligheidsregio in Noord-Limburg maakte zondagochtend bekend dat, in overleg met de organisatie en lokale overheid, de laatste dag van het meerdaagse festival Bospop in Weert is afgelast. Aanwezige bezoekers wordt verzocht naar huis te gaan. Hetzelfde geldt voor bezoekers van het grote technofestival Awakenings in Beekse Bergen, Noord-Brabant. Een optreden van Suzan en Freek in Nijmegen is ook al afgelast, het festival Wildeburg in Flevoland beraadt zich nog over de zondag.

In de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel is vanaf zondagmiddag code oranje van kracht. De waarschuwing geldt vooralsnog tussen 15.00 uur en 20.00 uur. Het KNMI verwacht stevige onweersbuien waarbij hagelstenen kunnen vallen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. Ook kunnen er volgens het weerinstituut zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur.

Woensdag werd bij storm Poly de sterkste zomerse windstoot ooit gemeten, van 146 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt behalve voor grote hagelstenen ook voor blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan doordat er in korte tijd mogelijk veel neerslag valt, aldus het instituut. De buien trekken naar verwachting zondagavond weg via het noordoosten.

In de overige acht provincies geldt zondagmiddag en -avond code geel vanwege het verwachte onweer. Volgens het KNMI is nog onzeker waar precies de zwaarste buien zullen vallen.

De zomerstorm volgt op de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland, meldt Weeronline. Om 15.10 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 31,9 graden. Het oude record stond op 31,6 graden, gemeten in 1959. Zaterdag was ook de warmste dag van het jaar tot nu toe. Tot zaterdag was 11 juni de warmste dag, toen werd het in Hoek van Holland 32,2 graden.

Ook in de rest van het land was het flink warm met middagwaarden ruim boven 30 graden. Zo werd het om 14.30 uur in Eindhoven 34,3 graden. Niet eerder was het op 8 juli bij een KNMI-meetstation zo warm. Het vorige record voor deze datum werd gehaald in 1959, in Gilze-Rijen.

Wereldwijd brak de temperatuur deze week opnieuw records. De gemiddelde wereldwijde temperatuur bereikte maandag een record van 17 graden Celsius. En dinsdag steeg die zelfs tot 17,2 graden. Het vorige record, 16,9 graden, dateerde volgens de NCEP van augustus 2016. Volgens de Amerikaanse weerdienst passen deze temperaturen in de extreme warme zomer van 2023 aan het noordelijk halfrond.

De maand juni was de warmste juni ooit gemeten. De maand was wereldwijd de warmste juni met iets meer dan 0,5 graden Celsius boven het gemiddelde van 1991-2020. Daarmee werd het oude record uit 2019 met een ‘aanzienlijke marge’ overtroffen, staat in een verklaring van de Copernicus Climate Service (C3S) van de Europese Unie.

In Noordwest-Europa sneuvelden veel temperatuurrecords, terwijl delen van Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Azië en Oost-Australië aanzienlijk warmer waren dan normaal. Maar het was koeler dan normaal in het westen van Australië, het westen van de Verenigde Staten en het westen van Rusland.