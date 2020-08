nieuws storm francis

Zomerstorm Francis trekt over Nederland; schade lijkt vooralsnog beperkt

Zomerstorm Francis, die sinds dinsdagavond over Nederland trekt, lijkt nog niet tot grote problemen te leiden. In Den Haag kwam een vrouw onder de takken van een omgewaaide boom terecht en in Heerhugowaard waaide een steiger omver, melden diverse media.