Zomerstorm Francis leidt tot schade, vooral door omwaaiende bomen

Een omgewaaide boom belandde in Rotterdam op een geparkeerde auto. Beeld ANP

De storm zal deze ochtend naar verwachting zijn hoogtepunt bereiken. In de kustprovincies is code geel van kracht en komen er zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur. Vlak aan zee kan dat oplopen tot wel 100 kilometer per uur. In de loop van de dag neemt de wind van het zuidwesten uit af. In het Waddengebied kunnen de zware windstoten tot halverwege de avond aanhouden, aldus het KNMI.

Ook in de andere kustregio’s krijgt de brandweer meldingen over schade en overlast. Zo komen er in Zeeland meldingen binnen over takken en bomen die de wegen blokkeren. In Zierikzee kwam een boom tegen een huis aan. In de regio Haaglanden ontving de brandweer meer dan honderd meldingen van stormschade.

Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond krijgt de brandweer vooral berichten over omvallende bomen die auto's beschadigen. Volgens een woordvoerder zitten daar tot nu toe geen spoedeisende meldingen bij.

Een woordvoerder van de brandweer Noord-Holland Noord spreekt van een relatief rustige nacht, met circa dertig meldingen van kleine incidenten, zoals takken of bomen op de weg. In Amsterdam-Amstelland zijn er eveneens vooral meldingen van omgewaaide bomen. In Amsterdam raakte een auto total loss en konden bewoners hun huis niet meer uit nadat ze een boom tegen hun gevel kregen.

Extra oplettendheid

Op de weg gaat het volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat redelijk goed. ‘Er zijn geen echte meldingen van problemen.’ Wel is de N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de harde wind. Rijkswaterstaat maant verkeersdeelnemers extra oplettendheid te betrachten en niet met caravans of aanhangers de weg op te gaan.

Het treinverkeer wordt her en der gehinderd door de storm. Zo rijden er woensdagochtend vroeg tussen Amsterdam en Den Helder minder intercity’s en is er geen treinverkeer tussen Boskoop en Gouda door een boom op het spoor.

Staatsbosbeheer waarschuwt dat bomen sneller kunnen omwaaien dan tijdens herfst- en winterstormen, omdat ze nog volop in blad staan en daardoor meer wind vangen. Ook hebben van sommige bomen de wortels minder greep doordat de grond is verdroogd.

De laatste zomerstorm dateert van vorig jaar augustus. Toen stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar in.

Een jaar geleden Dak AZ-stadion ingestort door wind en constructiefouten