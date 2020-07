‘Zomerpiek’ op Schiphol: eenzame reiziger heeft broodjeszaak en lingerieshop helemaal voor zich alleen

27 juli, normaal de drukste dag van het jaar, nu is er slechts bij een enkele KLM-balie sprake is van normale drukte. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Wie geen liefhebber is van vliegen moet dat juist nu doen. Op wat statistisch gezien de drukste dag van het jaar zou moeten zijn maakt Schiphol maandag op veel plekken een bijna uitgestorven indruk. In elk van de drie vertrekhallen is ’s ochtends maar een handvol rijen met incheckbalies open. Dat blijkt genoeg.

Reizigers gaan als een speer door de paspoort- en veiligheidscontrole. De enige rij staat bij de Starbucks – en ook die is hooguit vijf klanten lang.

Flowmanagers

Normaal persen zich op dit soort zomerse topdagen 220 duizend reizigers door de nationale luchthaven. Die tikt dan de grenzen aan van haar capaciteit. Op de echte piekdagen komen daar nog eens 15 duizend tot 20 duizend passagiers bij. Dan moeten flowmanagers en bijspringend kantoorpersoneel de massa in goede banen leiden.

Dit jaar niet: het coronavirus houdt veel vakantievierders thuis, of in elk geval binnen de landsgrenzen. Schiphol zegt deze maand maar 55 duizend tot 70 duizend passagiers per dag af te handelen. Dat zijn er niet eens zoveel als op de slapste dagen van het jaar. Dan stijgen altijd nog zo’n 180 duizend reizigers op van Schiphol of landen op Europa’s op twee na grootste luchthaven.

Strenge eisen

‘Het is inderdaad rustig’, zeggen Rian en Richard uit Boxmeer, in vertrekhal 3 bij een kop koffie. ‘Ik was hier in februari om mijn dochter weg te brengen en toen stond het hier helemaal vol’, zegt Rian. Het echtpaar heeft zojuist zijn zoon van 16 uitgezwaaid, die voor twee weken naar Bonaire is vertrokken. ‘Hij zou er eigenlijk tweeënhalve maand gaan werken, maar dat ging vanwege het virus niet door’, zegt Richard. ‘Van onze oudste dochter zijn al twee keer vluchten naar Spanje gecanceld’, zegt Rian.

Zijn ze niet bang dat hun kinderen besmet raken? ‘Bonaire stelt strenge eisen aan reizigers’, stelt Rian. ‘Je moet een coronatest hebben gedaan en bij aankomst daar mag dat niet langer geleden zijn dan 72 uur’, zegt Richard. Als Brabanders zijn ze wel wat gewend, zegt Rian. ‘In februari waren we een brandhaard.’

Enkeltje Dublin

Gewapend met een enkeltje Dublin, dat ongebruikt zal blijven, en een verplichte gezondheidsverklaring nemen we ook een kijkje achter de douane. Op schermen boven de lege loopbanden naar de gates roept de luchthaven de reiziger op om anderhalve meter afstand tot de ander te houden. Dat gaat moeiteloos. ‘Welkom terug’, zeggen de schermen ook. ‘We zijn klaar voor je nieuwe reis.’

Vrijwel alle winkels en restaurants op Schiphol zijn open. Alleen de Dutch Kitchen Bar & Cocktails serveert even geen Hollandse lekkernijen als kroketten en poffertjes. Wie altijd al eens bij Victoria’s Secret heeft willen binnenkijken maar dat niet durfde, heeft de lingeriewinkel helemaal voor zich alleen. Bij Dutch Discoveries, waarin een manshoge oranje Nijntje prijkt, stoft de eenzame winkelbediende de hebbedingetjes voor toeristen nog maar eens af.

Alle extraatjes die normaal op zomerse topdagen onbereikbaar zijn omdat alles al is bezet, liggen op Schiphol nu voor het grijpen. Smartphone opladen? Alle usb-laadstations zijn vrij. Even relaxen? Alle lig- en massagestoelen zijn vacant. Koffie en broodje scoren? Bij de SilverScreen Bar heeft het personeel alle tijd voor een praatje – met elkaar.

Instructies

Opvallend is dat de meeste mensen op de luchthaven ook een mondkapje dragen waar dat niet hoeft. Ze zijn alleen verplicht in het vliegtuig, in rijen voor de security check en bij de paspoortcontrole. Maar dat is kennelijk niet voor iedereen duidelijk. Nergens hangen borden met precieze instructies, al klinken die wel af en toe in het Nederlands en Engels over de intercom.

Afgaande op de vertrekschermen lijkt elke uithoek nog steeds bereikbaar – van Dallas Fort Worth tot Kiev Boryspil. KLM maakte vorige week bekend weer te vliegen op vrijwel alle Europese en op 51 van haar 69 intercontinentale bestemmingen – dat laatste vaak met alleen vracht, geen betalende passagiers. De grenzen mogen dan weer open zijn gegaan, het aantal vluchten blijft ver achter bij wat vorig jaar rond deze tijd werd uitgevoerd. Er zijn domweg niet genoeg passagiers.

Stoelen over

Een blik op de wachtruimten bij de gates lijkt dat beeld te bevestigen. Ze zijn minder afgeladen dan op de piekdagen in voorafgaande jaren. Toen stonden mensen elders te wachten. Nu heeft iedereen een stoel en er zijn vaak stoelen over.

Bij de paspoortcontrole voor het inkomende verkeer wijst een beveiliger in een grote lege ruimte de eenzame reiziger het met linten afgezette pad naar het enige controlehokje dat bezet is. ‘Het is inderdaad enorm rustig’, zegt de marechaussee. ‘Dat is ook weleens prettig.’

In Vertrekhal 2 wacht een vader met zijn twee zonen op een vlucht naar Nice. Hij was twee dagen terug ook al in Frankrijk. ‘Die Fransen zijn een stuk strenger geworden met mondkapjes. Daar moet je het ook in winkels voor doen en in restaurants. Dat kan hier ook niet lang meer duren.’ Is hij niet bang voor besmetting aan boord? ‘Ik reis met lichte aarzeling.’