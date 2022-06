Zomergolf corona zwelt verder aan, waarschijnlijk door opmars ‘subvarianten’ omikron

Lange wachtrijen van meer dan een half uur wachten voor de bar bij Bevrijdingsfestival Brabant. Het gewone leven heeft zich hernomen, maar corona is verre van verdwenen. Beeld Marcel van den Bergh

Vorige week nam het aantal mensen dat positief testte in alle leeftijdsgroepen scherp toe, blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag vrijgaf. Ook het aantal mensen dat door – en dus niet toevallig mét – corona in het ziekenhuis belandde, ging wat omhoog, van 174 twee weken geleden tot 203 opnames vorige week.

Meest waarschijnlijke reden: de opmars van de subvarianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1. Die codenamen staan voor ‘gewone’ omikronvarianten van het coronavirus, maar met enkele genetische veranderingen waardoor ze al beschermde mensen soms tóch weer kunnen infecteren. Zo kan het gebeuren dat iemand die vier coronaprikken kreeg of al eerder corona had, deze periode alsnog positief test.

Gelukkig lijkt de golf nog niet overgeslagen naar de verpleeghuizen, aldus het RIVM: per dag testen in alle verpleeghuizen van het land bij elkaar slechts zo’n twintig tot dertig bewoners positief voor corona. Ook op de intensive cares is het, met minder dan vijf corona-opnames per dag, nog zeer rustig. Opnieuw bewijs dat vaccinaties en eerdere infecties beschermen tegen ernstige ziekteverschijnselen.

Weinig griep op dit moment

Het is voor het eerst dat er een opleving is in de besmettingen sinds het ministerie half april de regel afschafte dat men na een positieve zelftest ook nog langs de GGD-teststraat moest. ‘Het blijft echter verstandig om bij klachten altijd een zelftest te doen’, adviseert het RIVM. ‘Griep komt weinig voor op dit moment. Verkoudheidsklachten kunnen dus duiden op een besmetting met coronavirus.’

Volgens de cijfers werd enkele weken geleden zo’n 25 procent van alle besmettingen veroorzaakt door een van de nieuwe varianten. Sinds half mei ziet men ook in het rioolwater uit Nederlandse zuiveringsinstallaties de hoeveelheid BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 toenemen. Met name rond Den Haag en Amsterdam komt er veel virus uit de riolen, signaleert het RIVM.

Hoewel het lastig is uit te rekenen nu nog maar relatief weinig mensen zich laten testen bij de teststraat, schat het RIVM dat het R-getal van het virus voor het eerst in drie maanden weer boven de 1 is gekomen. Dat is de grens waarboven het aantal besmettingen niet meer daalt, maar juist toeneemt.

Zomeruitbraak

De Europese gezondheidsdienst ECDC waarschuwde al eerder voor een zomeruitbraak van het coronavirus, dat ’s zomers overigens zo’n 20 tot 40 procent moeizamer rondgaat dan in de herfst en de winter. In Zuid-Afrika, waar de BA.4- en BA.5-varianten vandaan lijken te komen, was er ook al een opleving van het aantal mild zieken, gevolgd door een matige opleving van corona in het ziekenhuis.

Afgelopen week lieten zich zo’n vijfduizend mensen extra testen vergeleken met een week eerder: 18.240 mensen, van wie er zo’n twaalfduizend positief testten. Dat komt erop neer dat van alle getesten nu tweederde ook echt positief is, een veel hoger percentage dan waar vóór het zelftesttijdperk sprake van was.

In de ‘infectieradar’, een steekproef van zo’n tienduizend Nederlanders die wekelijks eventuele symptomen bijhouden, ging het percentage met corona-achtige klachten met een paar procentpunten omhoog. Opvallend is dat hier juist weer een toename is te zien in Rotterdam, een stad die bij andere manieren van meten juist wat achterblijft in de uitbraak.