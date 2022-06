Zomercoronagolf zichtbaar in ziekenhuis: bezetting flink gestegen, ic relatief rustig

De afgelopen week zijn bijna 3 duizend besmettingen per dag gemeld, 76 procent meer dan een week eerder. Beeld ANP

Ziekenhuisbezetting afgelopen weken flink gestegen, aantal ic-patiënten laag

Het aantal gemelde besmettingen in Nederland loopt sinds begin juni weer op. Na een aantal rustige maanden in de teststraten – GGD-testen worden alleen nog aangeraden voor zorgmedewerkers en kwetsbaren – zijn de afgelopen week bijna 3 duizend besmettingen per dag gemeld. Dat is 76 procent meer dan een week eerder, en drie keer zo veel als eind mei. Een groot deel van deze besmettingen betreft de omikron-subtypes BA4 en BA5. Uit steekproeven blijkt dat deze mutaties sinds begin juni dominant zijn.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten toe, met dagelijks zo’n 50 nieuwe opnamen. De meeste patiënten komen vanwege corona in het ziekenhuis terecht, een derde test ‘toevallig’ positief. Met 459 coronapatiënten in het ziekenhuis is de bezetting ruim vier keer zo hoog als begin juli vorig jaar, vlak voor de zogeheten ‘Dansen met Jansen’- piek. Op de ic liggen nu 23 coronapatiënten, veel minder dan de ruim 100 vlak voor de zomervakantie vorig jaar.

Vierde prik beduidend minder populair

De extra boosterprik voor personen ouder dan 60 en mensen met een kwetsbare gezondheid en verpleeghuisbewoners, is veel minder in trek dan eerdere vaccinaties. Iets meer dan 43 procent van de 60-plussers kreeg de zogeheten herhaalprik sinds begin maart. Van de 80-plussers is meer dan 90 procent volledig gevaccineerd en ruim 85 procent geboosterd. Slechts iets meer dan de helft van hen heeft daarna nog een herhaalprik gekregen.

Zestigers en zeventigers halen deze prik nog minder vaak. Van de Nederlanders geboren tussen 1956 en 1960 is nu 24 procent vier keer gevaccineerd. Bij ouderen neemt de bescherming sneller af na vaccinatie of een corona-infectie sneller af, aldus het RIVM. Zeventigplussers komen relatief het vaakst in het ziekenhuis terecht als gevolg van covid-19.