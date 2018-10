Zomer- of wintertijd, of allebei? Het kabinet gaat een steekproef houden

Het kabinet gaat een representatieve steekproef laten uitvoeren om te peilen hoe de stemming is over zomer- en wintertijd. Die steekproef mag geen – verkapt – referendum heten. Ook wil de regering niet zeggen of ze de uitslag van de peiling zal overnemen.

Beeld ANP

Dat zei vicepremier Hugo de Jonge – premier Rutte is bij de Europese Unie in Brussel – vrijdagmiddag in de wekelijkse persconferentie. Een keuze voor de definitieve tijd is nog ver weg. De Europese Commissie (EC) wil vóór 1 april 2019 van alle Europese landen hun besluit horen. Het kabinet vindt dat de EC de landen te weinig tijd geeft.

Aan de hand van een representatieve steekproef wil het kabinet de voorkeur van Nederland onderzoeken. Hoe deze peiling eruit gaat zien en wanneer die gehouden wordt, wist De Jonge nog niet te vertellen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken buigt zich over de vraagstelling.

De uitslag van een enquête van tv-programma EenVandaag onder 20 duizend leden van hun opiniepanel gaf al aan hoe lastig het kan zijn hierover een besluit te nemen. Bij 36 procent was de zomertijd favoriet; 37 procent wil de wintertijd als definitieve tijd. Bij een vergelijkbare uitkomst van de steekproef staat het kabinet dus voor een groot dilemma. In hoeverre de steekproef zal meewegen in het kabinetsbesluit, kon de vicepremier niet zeggen. Het hangt geheel af van de vraagstelling en de uitkomst.

Overleg en experts

De peiling is één van de drie elementen waarop het kabinet zijn besluit gaat baseren. Naast de steekproef vindt het kabinet het van groot belang om met buurlanden te overleggen, om te voorkomen dat Europa een lappendeken van tijdszones wordt.

De inbreng van experts vormt het derde element. Het verzetten van de klok kan vanuit tal van perspectieven bekeken worden, zoals verkeersveiligheid of gezondheidsaspecten. Als de experts de consequenties laten zien van de verschillende tijden, kan het besluit beter worden onderbouwd.

Vóór 1 april 2019 moet Nederland een beslissing nemen: zomertijd, wintertijd of de huidige situatie waarin de klok elk halfjaar wordt verzet. De Jonge liet zich vrijdag ontvallen dat hij voorkeur heeft voor één tijd. Voor de Europese Commissie is dat ook het ideaal. Welke tijd het wordt, mogen de lidstaten zelf bepalen.

Het kabinet acht het onmogelijk in vijf maanden experts te horen, een peiling te houden, met andere landen te overleggen en de wet door Tweede en Eerste Kamer te loodsen. ‘We hadden meer tijd moeten krijgen’, vindt de vicepremier. ‘Het besluit van de Europese Commissie is niet goed onderbouwd.’

Volgend weekend wordt de klok weer verzet. Zondag 28 oktober duurt een uur langer dan alle andere dagen van het jaar. Wie weet is dat voor de laatste keer.