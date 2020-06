Zomer 2020: heel Nederland wil het water op

Opeens weet iedereen waar je deze zomer moet zijn: op het water. De afgelopen jaren was het aanbod steeds veel groter dan de vraag, maar corona heeft de markt totaal omgedraaid. De boten zijn niet aan te slepen.

De 70-jarige Walter Nuyens giet net een flinke scheut lokale gin bij het laagje tonic in zijn glas op het kantoor van zijn jachthaven in Amsterdam-Noord, als de telefoon weer rinkelt. Een klant, die zijn boot bij het Hilton Hotel wil aanleggen – ook een haven van Nuyens. ‘Leg hem maar gewoon voor het terras. Nee hoor, u hoeft niets te betalen. Geniet ervan.’

Hij hangt op, haalt even een hand door zijn lange grijs-witte haar en zegt dan dat hij zelf gewoon de havenmeester is van de vier havens in Amsterdam die hij exploiteert. ‘Daarom laat ik deze man niets betalen’, grijnst hij. Nu het gratis is, verwachten ze ook niks van hem, legt hij uit. ‘Anders moet ik er vannacht ineens uit omdat er wat aan de hand is.’

‘Het hoofdkantoor’

En van die paar tientjes liggeld moet hij het toch niet hebben. Al zijn vaste ligplaatsen heeft-ie verhuurd. Bij zijn haven in Amsterdam-Noord – ‘het hoofdkantoor’ – maakt Nuyens er nu nog een handjevol bij. Die is hij zo weer kwijt, weet hij.

Want ineens lijkt heel Nederland door te krijgen wat hij al zijn hele leven weet: op het water moet je zijn. Praat met Nuyens – gebruind, hawaïhemd, grote kralenketting om zijn nek – over varen en hij heeft allerlei spreuken paraat. ‘Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding.’

De drukte begon al in maart, zegt Nuyens, die met twaalf man – ‘de oudste is 80, die zei laatst dat hij oud begon te worden’ – personeel op zijn werf ook boten repareert, restaureert en verkoopt. ‘Die coronatoestand was net begonnen en iedereen ging me bellen.’ Hij reist heel Nederland af op zoek naar bootjes. Normaal verkoopt hij er ongeveer één per week; kleintjes van 2.500 euro tot prachtige houten sloepen van 25 duizend. Nu zijn dat er twee, maar alleen omdat hij er niet meer heeft. ‘Anders raakte ik die ook wel kwijt.’

Markt ontploft

Bel een willekeurige botenverkoper en hij zegt dat de markt ontploft is door de coronacrisis. De eigenaar van grachtenboot.com, een buurman van Nuyens, heeft de voicemail van zijn telefoon erop aangepast. ‘Laat geen bericht achter. Door de drukte kunnen we het niet afluisteren.’ Botenbezitters krijgen spontaan biedingen op hun boot, zoals woningbezitters weleens een briefje in de bus vinden met een bod op hun huis.

Dus dit is het moment om mijn sloep te verkopen, zegt Nick Tsappis, booteigenaar. Hij speelde al langer met de gedachte, niet omdat hij het zat was, maar omdat hij de sloep die hij twaalf jaar geleden nieuw kocht te weinig gebruikt. ‘Pas één keer dit seizoen.’ Maar hij wilde hem niet zomaar verkopen. Toen hoorde hij een maand geleden van een collega dat die zijn boot voor ‘een geweldige’ prijs had verkocht. Dus zette Tsappis zijn sloep op marktplaats voor 2.000 euro. Inmiddels heeft hij een bod dat hoger is.

De markt is door corona totaal omgedraaid, zegt Reinier Steensma, van het bureau Waterrecreatie Advies. De afgelopen jaren was het aanbod aan boten juist veel groter dan de vraag en waren de prijzen laag. Al die babyboomers in Nederland die de afgelopen decennia gezamenlijk een fikse vloot aan zeiljachten, motorboten en sloepen bij elkaar kochten, namen er langzaam afscheid van. En de nieuwe generatie was niet geïnteresseerd. ‘Daardoor kromp de vloot per saldo.’

Scheepstoeters

Nu is dus alles anders. ‘Vooral de sloepenmarkt is geëxplodeerd.’ Laatst was Steensma nog varen van Amsterdam naar de Kaag. ‘Je kon over de sloepen lopen. Ik kon niet eens meer aanleggen en moest mijn boot voor anker leggen.’

Nu gebeuren er dingen die helemaal tegen de trend van de afgelopen jaren in gaan. Twee weken geleden had Steensma nog een vergadering met het platform jachthavens van het IJsselmeergebied. ‘De bezettingsgraad loopt overal op. Terwijl die al jaren afnam.’

Op zijn kantoor, met in de boekenkast een imposante verzameling scheepstoeters, drinkt Nuyens zijn glas gin tonic leeg. Nederland, zegt hij, lijkt nu een beetje op die man die wilde scheiden. ‘Toen zei z’n vriend dat hij thuis toch echt een geweldige vrouw had zitten. Dat ging hij toen nog maar een keer checken en het bleek zo te zijn.’ Nederlanders komen er nu achter hoe mooi hun eigen land is, helemaal vanaf het water, wil hij maar zeggen.

Het is wel afwachten of dit allemaal tot een blijvende gedragsverandering leidt, zegt Nuyens. Hij hoopt het. Maar het kan ook zijn dat het zo gaat als met al die mensen die door de corona ineens een hond in huis halen. Dan hebben ze dadelijk helemaal geen zin en geen tijd meer en dan moet dat beest weer weg. Ook van een boot, wat voor soort het ook is, moet je houden, zegt Nuyens. ‘Een boot is vrouwelijk, kost geld, tijd en liefde.’ Daar gaan al die nieuwe eigenaren wel achter komen.