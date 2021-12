Zomaar uitdelen was geen optie, dus dumpt overheid mondkapjes nu bij buitenlandse opkopers

De overheid probeert overtollige beschermingsmiddelen te verkopen aan het buitenland. Want zomaar uitdelen was geen optie, liet het ministerie eerder al weten. Beeld Getty

Het begon een paar weken geleden met wat telefoontjes van Franse en Engelse handelaren, zegt Fleur Bakker van de Mondmaskerfabriek. De mondkapjes die zij vorig jaar aan de inkooporganisatie van de Nederlandse overheid had verkocht, werden nu aan buitenlandse handelaren aangeboden. ‘Dus belden die handelaren ons of ze bij ons misschien nog goedkoper konden inkopen dan bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.’

Dat ging niet lukken, zegt Bakker. Want ze kan nooit concurreren met de prijzen waarvoor het LCH haar mondkapjes nu doorverkoopt. ‘Ik begreep dat de doosjes met vijftig mondkapjes te koop worden aangeboden voor 64 cent.’ Zelf vragen ze hier tussen de 4 en 5 euro voor.

Daarna kreeg de Mondmaskerfabriek een telefoontje van een handelaar uit Litouwen die daadwerkelijk Bakkers mondmaskers bij het LCH had gekocht. ‘De handelaar had problemen met de export en had papieren nodig met gegevens over de mondkapjes om ze de grens over te krijgen.’ De papieren werden verstrekt, al hebben ze eigenlijk niets meer te maken met de mondkapjes die de Mondmaskerfabriek vorig jaar aan het LCH leverde. En zo verdwenen de mondkapjes naar Litouwen.

Het werd nog gekker toen het team van Bakker deze week een aanbod van een Nederlandse handelaar kreeg. Hij bood haar een partij mondkapjes uit Litouwen aan voor tussen de 1,25 en 2 euro per doosje, afhankelijk van de afname. Háár mondkapjes. Bakker: ‘Ik weet niet of de mondkapjes alweer vanuit Litouwen naar Nederland zijn vervoerd.’ Maar met het rondje dat de Nederlandse mondkapjes maken en de bijbehorende prijzen is er volgens Bakker sprake van marktverstoring.

Zomaar uitdelen was geen optie

Eerder beschreef de Volkskrant al hoe de overheid worstelt met de enorme berg beschermingsmiddelen die verspreid over elf pakhuizen in Nederland ligt. Zo keurde het ministerie van Volksgezondheid in stilte ruim 308 miljoen aangekochte mondmaskers, brillen, schorten, jassen en handschoenen om uiteenlopende redenen noodgedwongen af. Het totale prijskaartje van de afgekeurde spullen – slechte pasvorm, andere regelgeving, over de houdbaarheidsdatum – komt naar schatting boven de 300 miljoen euro uit.

Daarnaast probeert de overheid de overtollige beschermingsmiddelen te verkopen aan het buitenland. Want zomaar uitdelen was geen optie, liet het ministerie eerder al weten. Dat zou marktverstorend werken. Afgelopen vrijdagavond meldde Nieuwsuur dat het LCH bij de verkoop enorm lage prijzen hanteert, waarna een deel van de verkochte spullen vervolgens tegen hogere prijzen op de Nederlandse markt wordt aangeboden. En dat is volgens betrokkenen juist marktverstoring.

Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt dat een deel van 48 miljoen chirurgische mondmasker die de Mondmaskerfabriek vorig jaar leverde, is verkocht aan een handelaar in Litouwen. Maar hij ontkent dat de doosjes voor 0,64 euro per stuk werden verkocht. ‘Die prijs klopt niet. We verkopen tegen een marktconforme prijs.’ En dat die mondkapjes vervolgens weer in Nederland aangeboden worden, is het ministerie niet bekend. ‘Het LCH heeft daar geen signalen over gekregen. Maar we gaan er nog een keer goed naar kijken.’

Nederlandse mondkapjes via Frankrijk en Azië

Ook volgens bedrijfsmanager B.J. Hudepohl van Lemoine Holland, een andere Nederlandse producent van mondkapjes, lijkt het erop dat er Nederlandse partijen worden rondgepompt. Zo kreeg hij recentelijk door een Frans en een Aziatisch bedrijf mondkapjes aangeboden die van het LCH afkomstig zijn.

Tussen de partijen die nu in Nederland worden aangeboden, zitten ook mondkapjes tussen die hij vorig jaar aan de overheid leverde. Hoe hij dat weet? ‘De verkoper vroeg bij ons documentatie op zodat hij de mondkapjes kon doorverkopen.’ Daar is Hudepohl niet aan begonnen. ‘Ik heb ze terugverwezen naar het LCH. Wij zijn mondkapjes gaan maken om de overheid te helpen. We willen met die mondkapjes geen commerciële activiteiten ontplooien.’

Deze maandag bespreekt Fleur Bakker met het managementteam van de Mondmaskerfabriek wat de huidige situatie voor hen betekent. Vorig jaar begonnen ze met hun productie, waarmee ze ook tientallen statushouders aan werk hebben geholpen. ‘Wij willen de fabriek graag openhouden. Vorig jaar hebben we een grote order gehad van de overheid, daarvoor moeten ongeveer vijfhonderd nieuwe klanten in de plaats komen.’ Alleen zo kan ze twee productielijnen in stand houden. ‘Dan kunnen we 17 miljoen maskers per jaar maken en de fabriek als een soort waakvlam laten fungeren voor de volgende crisis.’ Maar in de huidige, gekke markt – ‘en die houdt nog wel twee jaar aan’ – kunnen ze moeilijk blijven bestaan.